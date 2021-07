Ad Alfonsine, Elena Bucci “In viaggio nelle tre cantiche: Paradiso: nella luce angelica”

Il Giardino della Biblioteca e del Museo della battaglia del Senio ad Alfonsine riapre le sue porte per la nuova edizione della rassegna estiva “Pensiero Narrazione e Voce” che in occasione della celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri si fonde con il nuovo festival VianDante, un viaggio tra luoghi incantati che trovano nuova linfa nelle parole e nelle storie del sommo poeta, organizzato in collaborazione tra i Comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano.

In viaggio nelle tre cantiche: Paradiso: nella luce, in programma giovedì 29 luglio alle ore 21.00, all’interno del cartellone di Emilia Romagna Festival, vuole essere un omaggio al potere della poesia di illuminare il presente pur venendo da molto lontano, ma anche una dedicata alla terra dell’attrice, regista e autrice romagnola. La voce recitante di Elena Bucci accompagnata dall’arpa e dal flauto del giovanissimo e talentuoso Duo Psiche propone al pubblico, attraverso il rito della lettura in musica, la riscoperta del viaggio da Inferno a Purgatorio a Paradiso che ha sempre affascinato gli umani fin dall’antichità. Dante ne ha fatto un grande teatro pieno di voci, suoni, visioni, personaggi, linguaggi diversi, nel quale trovano spazio lo scherzo, la tragedia, la commozione, l’amore, l’indignazione civile e politica, lo slancio religioso, ma anche un compendio della storia e della cultura del passato e un grande sogno di pace e di armonia per il futuro.

In questo teatro la poesia, al di là di ogni barriera, riesce sempre a raccontarci con potenza ed emozione la vita, ci sveglia, ci accompagna, ci invita a sognare il mondo nuovo del nostro tempo. Il programma si apre con la Sonata di Nino Rota per flauto e Arpa, composta nel 1937 e considerata uno dei più grandi lavori cameristici, brano precursore della celebre musica da film che avrebbe poi composto Rota successivamente.

In caso di maltempo verrà data comunicazione di nuova sede/data o cancellazione del concerto attraverso i canali ERF

Ingresso gratuito. È obbligatoria la prenotazione al numero 0544866648 (lun-ven ore 9-12; il giorno del concerto anche ore 14-16). L’evento è organizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

PROGRAMMA

NINO ROTA

Da Sonata per flauto e arpa

CLAUDE DEBUSSY

Clair de Lune

CLAUDE DEBUSSY

Da Six épigraphes antiques 139

1. Pour invoquer Pan

GABRIEL FAURÉ

Berceuse in re maggiore op. 16

JOHANN PACHELBEL

Canone in re maggiore