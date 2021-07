Casola è una favola entra nel vivo con La notte delle favole

Terzo fine settimana di festa e spettacolo a Casola Valsenio con la programmazione di Casola è una Favola 2021. Nel segno del fuoco.

Venerdì 30 luglio appuntamento alle 20 al Parco del Cardello con la visita guidata alla Casa Museo Il Cardello, dove lo scrittore faentino Alfredo Oriani trascorse gran parte della sua vita e scrisse tutte le sue opere, a cura di Imola Faenza Tourism Company. Alle 22 passeggiata al chiaro di luna e alle 22.30 terzo e ultimo episodio della saga Kinghiana, in compagnia dello scrittore e narratore casolano Cristiano Cavina che guiderà gli spettatori alla scoperta della letteratura breve di Stephen King, alla scoperta della vita straordinaria e delle opere del più grande scrittore vivente.

Sabato 31 luglio alle 20.30 l’appuntamento più atteso della manifestazione: La Notte delle Favole. Nel segno del fuoco per la regia di Roberta Colombo, i narratori Fioravante Rea, Ombretta Zaglio, Abderrahim El Hadiri e i narratori del Corso sull’arte di raccontare le Favole della Tradizione Orale. Casola Valsenio si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, una serata dove la magia del Teatro entra nel cuore del paese aprendo al pubblico le porte dei cortili privati delle case: luoghi intimi, nascosti e preziosi, dove ascoltare , in un rito collettivo, storie che vengono da lontano, racconti popolari, di vite vissute, fiabe della tradizione , come in un grande affresco della nostra società. Nel segno del fuoco investigherà la metamorfosi del fuoco, il suo essere sigillo alle porte dell’Inferno, come sinonimo di ingordigia e di irascibilità, come metafora del desiderio che brucia e allo stesso tempo come elemento rigenerante, risurrezione, libertà e vita.

Domenica 1 agosto alle 10 si svolgerà nuovamente la visita guidata alla Casa Museo il Cardello, mentre alle 11 avrà luogo al Parco del Cardello l’incontro pubblico con i narratori della Notte delle Favole, un importante momento di confronto con i protagonisti della serata, un’occasione per entrare nel dietro le quinte di un progetto culturale radicato nell’identità di Casola Valsenio.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi sono su prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare telefonicamente al 392 6664211 (ore 9:00 – 18:00) o via mail a casolaunafavola@gmail.com. Sarà possibile prenotare via telefono e via mail e ritirare e/o acquistare i biglietti per gli spettacoli ed eventi in cartellone direttamente il giorno stesso presso la biglietteria in loco a partire da un’ora prima dell’inizio delle attività.

Visita guidata alla Casa Museo Il Cardello

Ingresso unico €3, prenotazione obbligatoria allo 0546 71044 o via mail a ilcardello@imolafaenza.it

Kinghiana – Racconti – di e con Cristiano Cavina

Ingresso Unico €7,00 (gratuito under18), prenotazione obbligatoria

La Notte delle Favole. Nel segno del fuoco

Biglietteria a partire dalle ore 19:30 in Piazza Sasdelli – Casola Valsenio

Ingresso intero Adulti €10,00

Ridotto Bambini €5,00

Gratuito sotto i 3 anni

Biglietto Famiglia Euro 20,00

Ingresso 1 Favola Euro 4,00

Info

392 6664211 – casolaunafavola@gmail.com

www.teatrodeldrago.it – www.casolaromatica.it

Fb @casolafavola

Instagram casola_e_una_favola #casolaèunafavola

Gli organizzatori ringraziano la Pro Loco Casola Valsenio, A.N.P.I. sez. Casola Valsenio, IF Imola Faenza tourism company, Il Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni, Fondazione Casa di Oriani, Atlantide Societa’ Cooperativa Sociale, Rete Almagià, Ente Parchi e biodiversità Romagna, Parco Regionale della vena del gesso Romagnola. Con il Patrocinio di Unima Italia, Italia Festival, ATF/Agis. Il progetto fa parte di Estate in collina nell’Unione della Romagna Faentina. Direzione artistica e organizzativa Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli.

In caso di maltempo gli eventi verranno recuperati al chiuso. La comunicazione verrà data sui canali social e sui siti. La Direzione si riserva di apportare modifiche al programma.