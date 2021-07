Il liuto attraverso i secoli. Ettore Marchi alla Chiesa complesso ex Salesiani di Faenza

Giovedì 29 luglio ore 21 nella Chiesa complesso ex Salesiani di Faenza, il liuto di Ettore Marchi accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale dal Rinascimento al Barocco alla scoperta del glorioso passato del liuto e degli strumenti affini che hanno partecipato attivamente alla scena musicale europea dal medioevo al tardo barocco.

Il concerto, concepito come un vero e proprio percorso, inizia dalle prime fonti di musica a stampa in intavolatura di inizio Cinquecento per attraversa il secolo del liuto rinascimentale e della vihuela, passando successivamente per il Seicento e concludendo con il Settecento. Ettore Marchi ne ripropone le variazioni non solo musicali, ma anche strumentali che il liuto ha subito nel corso dei secoli per adattarsi alle nuove correnti musicali: ogni brano viene eseguito con lo strumento filologicamente più corretto in base alla prassi dell’epoca.

Diplomatosi al Conservatorio Statale G. B. Martini di Bologna sotto la guida di Walter Zanetti, Ettore Marchi si è specializzato nello studio di strumenti antichi come il liuto e la chitarra barocca presso la Scuola di Musica Antica a Venezia (SMAV) sotto la guida di Massimo Lonardi, col quale continua ancora oggi un percorso di perfezionamento nel biennio di specializzazione interpretativa in liuto, presso il Conservatorio di Musica F. Vittadini di Pavia. Svolge la sua attività concertistica in Italia e all’estero come chitarrista e liutista, esibendosi sia come solista che in varie formazioni cameristiche assieme ad altri artisti.

Ingresso con offerta libera volontaria a favore delle attività della Scuola di Musica Sarti È vivamente consigliata la prenotazione a HYPERLINK “mailto:scuoladimusicasarti@gmail.com” scuoladimusicasarti@gmail.com

In collaborazione con In Tempo 2021 e Ex Salesiani Summer village

PROGRAMMA

FRANCESCO SPINACINO

Ricercare

JOAN AMBROSIO DALZA-CALDIBI

Calata alla spagnola

VINCENZO CAPIROLA

Padoana alla francese n. 2

FRANCESCO DA MILANO

Ricercar 51

PIETRO PAOLO BORRONO

Pavana chiamata la Milanesa / Saltarello /Saltarello chiamato Rose Viole

GIACOMO GORZANIS

Ricercare secondo

LUYS DE MILAN

Fantasia X

LUIS DE NARVÁEZ

Mille Regretz

THOMAS ROBINSON

Goe from my window

ROBERT JOHNSON

Almain

JOHN DOWLAND

Lachrimae pavan

Fancy VII

J. H. KAPSBERGER

Toccata quinta

ALESSANDRO PICCININI

Aria di sarabanda in varie partite

Chiaccona Mariona alla vera spagnola

Passacagli

NICOLAS VALLET

Onse Vader in Hemelryck

GIOVANNI ZAMBONI ROMANO

Sonata IX