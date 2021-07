Prosegue a Ravenna e Punta Marina, Burattini alla Riscossa!

Altro doppio appuntamento di Burattini alla Riscossa! Tra Ravenna e Punta Marina saranno protagonisti il 29 e 31 luglio Teatro alla Panna e Burattini Aldrighi. La rassegna continuerà poi a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età. Il circuito di proposte mette in rete il territorio Ravenna con la provincia di Ferrara, dove ci saranno tanti altri eventi.

Giovedì 29 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Teatro alla Panna

Cappuccetto Rosso

Arena estiva Valtorto – Via Faentina 216 – Fornace Zarattini, Ravenna

Dopo più di trent’anni di attività il Teatro alla Panna si misura per la prima volta con un classico per l’infanzia ma i due burattinai non son riusciti a mettersi d’accordo e quindi ognuno racconta la sua storia: classica o moderna? Inconciliabile!

Ci troviamo davanti a un classico intoccabile della letteratura per l’infanzia, Cappuccetto Rosso, sostiene uno, niente da fare per l’altro, che non ne vuole sapere di raccontare la solita storia, lui la vuole diversa, più moderna, perché il pubblico si è stufato di sentirsela raccontare sempre nella stessa maniera. Così inizieranno a raccontare ognuno la propria storia senza alcuna volontà di capirsi e mentre uno cercherà di rimanere fedele alla tradizione, l’altro comincerà a fare i dispetti e a cambiare le carte in tavola; ne scaturirà un conflitto creativo con conseguente raddoppio dei personaggi principali, il Lupo e Cappuccetto Rosso, un altro Lupo e un altro Cappuccetto Rosso, a ciascuno il suo, coi due burattinai impegnati in un tiro alla fune per cercare di portare la storia dalla propria parte. Riusciranno i due ad evitare il caos in agguato e a risolvere la serata davanti al pubblico raccontando comunque una “bella storia”? A sentire la nonna sembrerebbe di si!

Venerdì 31 luglio – ore 21 – Ingresso libero

Burattini Aldrighi

Meneghino e Brighella consiglieri d’amore

Parco pubblico di Punta Marina, Viale dei Navigatori

Una commedia a cura della compagnia Burattini Aldrighi di Treviso, del gusto ottocentesco fatta di amori sofferti, intrighi e grotte brigantesche per uno spettacolo classico e senza tempo.

Giacometto, giovane scrittore senza un soldo, per conquistare Rosabella figlia del tirchio Pantalone segue i consigli del servitore Brighella. Trovandosi però invischiato in una terribile rapimento, per mano dei briganti Tagliacarne e Spezzaferro, non gli resta che chiedere l’aiuto del pubblico e di Meneghino. Con Brighella in scena e Meneghino in soccorso le sorprese non finiscono mai, portando ancora una volta il lieto fine a suon di pettinate.

Prossimo appuntamento: giovedì 5 agosto (ore 21.15) all’Arena Estiva Valtorto di Ravenna con Atuttotondo

Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

www.facebook.com/burattinimaxventuri