Alla Conad Olimpia Teodora approda Eleonora Sestini

Continua la “linea verde” della Conad Olimpia Teodora. Il Consorzio per il volley a Ravenna annuncia infatti che sarà la giovane Eleonora Sestini il secondo opposto della squadra guidata da Coach Simone Bendandi nella prossima stagione. Classe 2002, nata in Toscana e cresciuta alla Vbc Arnapolis, ma molto legata al territorio romagnolo e ravennate, vivendo d’estate a Cervia con la famiglia, nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie B1 con la Pallavolo Perugia.

“Per me sarà la prima esperienza in A2 – commenta Eleonora – e quindi ci sarà un po’ di ansia, com’è giusto che sia, però ho soprattutto tanta voglia di crescere e lavorare per migliorare. Penso di poter imparare molto da Fricano e sono carichissima perché mi piace molto come giocatrice. Sono stata entusiasta quando si è concretizzata la possibilità di poter giocare a Ravenna anche perché sono molto legata a questo territorio. Adoro questa opportunità che per me è un sogno e non vedo l’ora di mettermi in gioco e conoscere le mie compagne”.

“Stiamo costruendo una squadra molto giovane – spiega il DS Henriëtte Weersing – e mi fa piacere che arrivi un’altra ragazza che ha tanta grinta e voglia di mettersi in gioco per migliorarsi. Con lei confermiamo ancora una volta la nostra propensione a lavorare con giocatrici giovani che vogliono crescere, e in più speriamo ci dia una grossa mano nel mantenere alto il livello degli allenamenti. Abbiamo molte ragazze che possono fare ruoli diversi e pure lei può anche ricevere, quindi continueremo ad allenarla anche su questo fondamentale”.