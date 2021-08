Cinema all’aperto al Chiostro del Carmine di Lugo: tante anteprime in programma ad agosto

Sarà un agosto con celebri proiezioni e numerose anteprime all’interno dell’Arena del Carmine. La rassegna cinematografica è giunta alla seconda parte di programmazione nel chiostro del Carmine di Lugo (piazza Trisi). Da domenica 1 agosto le proiezioni inizieranno alle 21.15.

Primo film del mese di agosto sarà il vincitore di due statuette agli Oscar 2021 The Father di Florian Zeller che verrà riproposto il 16 e 28 agosto e il 5 settembre. I film continuano lunedì 2 e martedì 3 agosto, con Un altro giro di Thomas Vinterberg, vincitore dell’Oscar per il miglior film straniero nel 2021.

Per gli appuntamenti successivi, completano la programmazione Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbè (4 agosto e 4 settembre), Minari di Lee Isaac Chung (5 agosto), Le Sorelle Macaluso di Emma Dante (6 agosto), Nomadland di Chloè Zahao (7 e 19 agosto e 3 settembre), Il cattivo poeta di Gianluca Jodice (8 agosto), Il concorso di Philippa Lowthorpe (9 agosto), Cosa Sarà di Francesca Bruni (10 agosto), Crudelia di Graig Gillespie (12 agosto), I profumi di Madame Walberg di Gregory Magne (13 agosto), EST – Dittatura Last Minute di Antonio Pisu (14 agosto) The Specials di Oliver Nakache e Eric Toledano (15 agosto), Rafkin’s Festival di Woody Allen (17 e 18 agosto), Tenet di Christopher Nolan (29 agosto), Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (30 agosto), In the mood for love di Wong Kar Wei (31 agosto), La felicità degli altri di Daniel Cohen (1 settembre) e Lacci di Daniele Lucchetti (2 settembre).

Ben otto le anteprime in questa seconda parte della rassegna: il 20 agosto ci sarà Sybil – Labirinti di donna di Justine Triet, seguito da Nowhere special di Uberto Pasolini (21 agosto), Supernova di Harry Macqueen (22 agosto), Il matrimonio di Rosa di Iciar Ballain (23 agosto), After love di Aleem Khan (24 agosto), Falling di Viggo Mortensen (25 agosto), La ragazza con il braccialetto di Stèphane Demoustier (26 agosto), Quo Vadis Aida? di Jasmila Zbanic (27 agosto).

L’arena apre alle 20.30 con l’inizio delle proiezioni alle 21.15. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per prenotazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 345 9520012 (dalle 10 alle 13) o 328 8633565 (dalle 20.30 alle 23) o la pagina Facebook “Cinemaincentro”. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.