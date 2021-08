Il girone infernale alle poste di Via Pola

Scrivo per conto di alcuni associati e cittadini della zona Darsena che lamentano una gestione non proprio eccellente degli uffici postali di via Pola. Molti cittadini, viste le lungaggini per raggiungere gli sportelli, deviano e si rivolgono agli uffici di piazza Garibaldi, ma c’è chi proprio non può perché quel servizio lo danno solo lì. E’ il caso delle raccomandate in giacenza.

Come vociferano i clienti, la “mala gestione” è dovuta al fatto che bisogna far la fila all’esterno, e così, quando si è in tanti, anche una trentina di persone diventa difficile capire chi è l’ultimo. C’è poi la situazione di invalidi e anziani costretti a bivaccare fuori a tempo indeterminato. Cosa accadrà in caso di temporali o maltempo?

Ho provato a rivolgermi a qualche addetto, mi è stato risposto che è una questione di regolamento e di covid. Non ne sono del tutto convinto, anche perché mettere un distributore di biglietti all’esterno non richiederebbe grossi strappi al regolamento. Da via Meucci dove, pare, abbia sede l’origine del “supplizio” di via Pola tutto tace.

Silvio Piraccini

Presidente Provinciale Asppi