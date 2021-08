Nell’arena del Museo Classis Ravenna l’Orchestra La Corelli in un concerto amarcord con le colonne sonore del cinema italiano

Mercoledì 4 agosto, alle ore 21 presso l’arena del Museo Classis Ravenna, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna primo appuntamento con La Corelli, che presenta Concerto Amarcord – Le grandi colonne sonore del cinema italiano.

La Corelli, nella formazione a 10 elementi dell’Ensemble Tempo Primo, propone un omaggio al compositore Nino Rota, attingendo alle colonne sonore scritte per i grandi capolavori del cinema come 8 1/2, La Strada, Il Padrino, Amarcord, La dolce vita e molti altri , affiancando ai suoni le immagini originali dei film per un concerto ricco di emozioni. Nel corso della sua lunga carriera collaborò con numerosi registi di fama internazionale come Luchino Visconti, King Vidor, Eduardo De Filippo, Mario Monicelli, René Clément, Franco Zeffirelli ed in particolare Federico Fellini e Francis Ford Coppola, per il quale compose le musiche de Il padrino e Il padrino – Parte II vincendo, per il secondo film citato, il Premio Oscar alla migliore colonna sonora

Nato all’interno de LaCorelli, l’Ensemble Tempo Primo, formato dalle prime parti dell’Orchestra Corelli, dal 2009 è attivo nell’ambito di una serie di produzioni didattiche e divulgative per il mondo dell’infanzia, ma non solo: grazie alle sue caratteristiche di organico snello ed essenziale, infatti, l’Ensemble si è dimostrato un modello ideale per la messa in scena di riduzioni operistiche, balletti, nonché per la realizzazione di produzioni nell’ambito della musica da film e contemporanea.

Apertura cancelli ore 20. Inizio spettacolo ore 21

Tariffe: Intero 12 euro; Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto); Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto). Omaggio bambini sotto 6 anni

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19