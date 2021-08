Ravenna. Spiagge Soul, Holy Fellas in concerto a piazza del Popolo

Spiagge Soul torna in piazza. Dopo il successo dell’edizione invernale coi concerti natalizi nel cuore di Ravenna, per la 13esima edizione del festival il 4 agosto sbarcano in Piazza del Popolo gli Spiagge Soul Holy Fellas, una formazione formata da musicisti d’eccezione che propongono un viaggio nella tradizione del Blues e del Gospel. Il concerto è inserito nel cartellone “Ravenna bella di sera” e fa parte del lungo programma del festival, che poi proseguirà fino al 15 agosto e che per la stessa giornata del 4 agosto prevede anche l’esibizione di Andy Macfarlane al Bagnosteria Tarifa di Porto Corsini (alle 22).

Per il concerto in Piazza del Popolo l’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, che si può fare solo online al portale https://www.ravennaexperience.it: non sarà infatti consentito sostare nella piazza per assistere all’evento a chi non ha effettuato la prenotazione. È obbligatorio l’uso della mascherina.

Spiagge Soul Holy Fellas. Una produzione originale targata Spiagge Soul: le quattro voci leader Gloria Turrini, Sara Zaccarelli, Bruno Orioli e Luca Brighi accompagneranno il pubblico in un viaggio tra gospel e blues, affiancati da una band d’eccezione formata da Mecco Guidi alla tastiera, Marco Benny Pretolani al sax, Francesco Plazzi alla chitarra, Marco Dirani al basso e Luca Rizzoli alla batteria, il tutto impreziosito dalla presenza del coro tutto al femminile guidato da Daniela Peroni.

Spiagge Soul è organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo fondamentale degli operatori privati e la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna.