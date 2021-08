Alfonsine. Folk rock delicato e malinconico di Chris Cacavas al giardino della Biblioteca

Un folk rock delicato e malinconico, con qualche venatura pop, impastato di quella polvere del deserto che da sempre copre come una coltre la sua musica d’autore. Pochi colpi di pennello per illustrare il concerto di giovedì 5 agosto prossimo, al giardino della Biblioteca di Alfonsine, frutto della collaborazione ormai decennale tra la Rassegna Pensiero, Narrazione e Voce ed il Festival Strade Blu, giunto alla ventesima edizione.

Formatosi in quella fervida nidiata del rock californiano passata sotto il nome di Paisley Underground, Chris Cacavas ha suonato a fianco di grossi artisti come Green on Red, Steve Wynn, Giant Sand e Pat Thomas, e prestato il suo inconfondibile piano anche nelle più recenti reunion (Danny & Dusty), girando mezzo mondo, compresa l’Europa, dove ha deciso di fermarsi per un nuovo capitolo della sua lunghissima carriera.

Torna sui palchi del Festival, in versione songwriter – dove, come al solito, predilige le chitarre alle tastiere – accompagnato dal chitarrista italoamericano Stephen Guardigli, alla laap steel.

Line up:

Chris Cacavas: voce / chitarra acustica

Stephen Guardigli: chitarra elettrica / laap steel

Per info e prenotazioni:

Comune di Alfonsine | Ufficio Cultura

0544 – 866648