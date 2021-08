Doppia presentazione agli Incontri con gli Autori: il poeta Widmer Valbonesi su Amore e Covid e lo storico Roberto Balzani sul mistero di Dante

Proseguono gli Incontri con gli Autori. Il programma di giovedì 5 agosto propone una doppia presentazione. Al pomeriggio, ore 17.30 Bagno Casta Beach 259, Milano Marittima, il poeta Oliviero Widmer Valbonesi presenta il suo libro “Amore nel tempo della pandemia” – Ed. Pensieriparole. Porterà i saluti istituzionali il Vicesindaco Gabriele Armuzzi. Accompagnamento musicale di Matteo Sanchioni. Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de Il Resto del Carlino

Serata speciale dedicata a Dante. Alle ore 21.30 presso il Giardino del Grand Hotel di Cervia. Lo Scrittore Roberto Balzani presenta “Il mistero delle ossa di Dante” – Ed. Minerva. Conduce Roberto Mugavero Editore Minerva Edizioni

Durante gli incontri sarà possibile acquistare i libri presentati e, al termine, è in programma il momento del ‘Firmacopie’ per il quale è necessario munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle normative in vigore.

Nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, gli ingressi saranno limitati ai posti a sedere. Il pubblico è pregato di munirsi di mascherina.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Grand Hotel di Cervia.

Il libro

AMORE NEL TEMPO DELLA PANDEMIA

L’amore per gli ideali e i valori minacciati diventa, il vero amore in alcune poesie, l’amore per la natura consente metafore con l’amore fisico, con i sentimenti. Ti scopri più umano, più riflessivo e ogni alba e ogni tramonto sono vissuti con maggiore attenzione ai rumori, al movimento delle nuvole, al colore del cielo, al colore dei fiori, alla mutazione delle stagioni, anziché ai sentimenti che ti illuminano l’anima. Ho deciso di pubblicare tutto ciò in questo libro, la pandemia non è ancora finita e io, spirito libero, ribelle, amante della società aperta, soffro molto le limitazioni, alcune necessarie altre inconcepibili. Fra milioni di mascherine gettate ovunque, nei cassonetti ma anche dai finestrini, nei fossi, nei campi, nei parchi il cuore e l’amore, comunque, rimangono gli antidoti veri, quelli che danno la forza di resistere, danno la forza di parlare il linguaggio universale, di non smarrire il passato per costruire il futuro ,che certo non sarà come prima, ma se vogliamo coesione sociale e speranza in un mondo più solidale , socialmente più equo, ricco di valori noi possiamo costruirlo solo con l’amore.

Olivier Widmer Valbonesi è nato a Ravenna, vive in provincia di Forlì-Cesena, giornalista, poeta ha vinto il premio speciale Associazione Giovanni Spadolini per la sua sezione al concorso internazionale di poesia “Tra le parole e l’infinito” di Caivano 2006. Alcune sue poesie sono state scelte per l’antologia del concorso nazionale di Toffia 2006, 2007, 2008.

Il libro

IL MISTERO DELLE OSSA DI DANTE

Il 27 maggio 1865, a pochi giorni dalle feste fiorentine per il sesto centenario della nascita di Dante, in occasione della risistemazione dell’area intorno alla tomba, Ravenna è teatro di una scoperta incredibile: una cassetta di legno, risalente al Seicento e contenente le ossa dell’Altissimo Poeta, è recuperata all’interno di un vecchio muro, poco distante dal sepolcro. I resti vengono solennemente esposti per pochi giorni meno di un mese dopo, nel corso di una cerimonia fastosa, dentro un’urna di cristallo, composti a formare lo scheletro dell’uomo più importante nella storia d’Italia.

Otto anni più tardi, un archivista propone al Sindaco, che è ancora quello in carica nel 1865, di recuperare i documenti d’archivio relativi alla meravigliosa scoperta; e si accorge che qualcosa non quadra. Perché le ossa erano venute alla luce proprio in quel momento? Perché il primo cittadino si era comportato come un mago, facendole apparire e poi scomparire, al cospetto dell’intera cittadinanza? Che cosa aveva avuto in mente davvero?

Passa altro tempo e, nel 1890, in occasione del giubileo del ritrovamento dei resti di Dante, un altro personaggio, un intellettuale rabdomante, indica ai ravennati e al Paese come le ossa fossero state trafugate la prima volta, probabilmente nel Rinascimento. Ancora un evento sorprendente che precede di nuovo una grande festa cittadina, quasi identica a quella originale di venticinque anni prima.

L’archivista, che non ha smesso di cercare il senso di queste rivelazioni a orologeria, continua la sua ricerca. Qual è il vero mistero delle ossa di Dante? Che cosa lega personaggi e ambienti molto diversi fra loro, ma tutti intenti a scavare in un passato intessuto di oblio e di memoria, di racconti e di menzogna?

Intorno ai resti umani più preziosi d’Italia, si dipana una lotta simbolica in realtà tutta contemporanea, che accompagna archivista e lettore fino alla conclusione di una lunga indagine personale.

Roberto Balzani (Forlì, 1961) è professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna. Si è occupato di regionalismo, di storia del Risorgimento, di governo municipale fra ’800 e ’900 e delle vicende del patrimonio culturale italiano. Fra il 2009 e il 2010 è stato preside della Facoltà di Conservazione dei Beni culturali dell’Alma Mater, sede di Ravenna. Autore di manuali di storia per le scuole, da sindaco di Forlì, carica alla quale è stato eletto nel 2009, si è dedicato all’analisi del ceto amministrativo dell’Italia contemporanea, dando alle stampe un fortunato pamphlet: Cinque anni di solitudine (Bologna, 2012).

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

Come accade in ogni evento importante, si rinnova ogni anno il sodalizio con i luoghi identitari della città che diventeranno palcoscenico e testimoni di incontro tra cultura e turismo, fondamentale nel tessuto economico di Cervia e di cui la città è diventata un esempio di successo.

Per tutta l’estate sono in programma visite guidate del “Trekking Urbano Letterario” e le visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, del Comune di Ravenna per 700 Dante, della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la collaborazione di Grand Hotel di Cervia, Hotel Nettuno, Bagno Bleck, Hotel Strand&Gambrinus, Libreria Mondadori, Ristorante il Pirata, Proloco Riviera dei Pini, Biblioteca ‘Maria Goia’, Cervia Turismo, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P, Parco della Salina di Cervia e Stamperia Pascucci.