I luoghi dello spirito e del tempo 2021: tre concerti a Bagnacavallo, Russi e Cotignola

La prima parte del Festival I luoghi dello Spirito e del Tempo si chiude con tre concerti a breve distanza nella prima settimana di agosto: il 5 agosto, nel Chiostro di San Francesco a Bagnacavallo, l’ensemble Ceco Hof-Musici, specializzato nella riscoperta di capolavori barocchi, proporrà due oratori italiani scritti per la corte di Vienna. L’ensemble ha la sua sede nella cittadina di Cesky Krumlow, dove in un castello gentilizio si trova un teatro settecentesco intatto ricco di arredi, macchine da scena originali e musiche, molte delle quali italiane, dalle quali il gruppo è partito per la sua ricerca artistica e musicale.

I due appuntamenti successivi saranno Il 7 agosto a Russi, presso la Chiesa dei Servi, e l’8 agosto a Cotignola nel parco del ristorante Mazzoni di Cassanigo.

La condizione sanitaria impone l’uso delle mascherine all’interno e il possesso di green pass dal 6 agosto; dato il numero limitato di posti, sarà necessaria la prenotazione che è possibile effettuare sul nostro sito web e l’arrivo al concerto entro le 20.30 per permettere gli adempimenti necessari.

Prenotazione sia per il concerto che per la visita guidata sul sito http://collegiummc.racine.ra.it; allo stesso indirizzo sarà possibile trovare le informazioni dettagliate su ciascun evento.

Collegium Musicum Classense

Collegium.musicum.classense@gmail.com

http://collegiummc.racine.ra.it