Libri sotto il Faro: ultimo appuntamento a Marina di Ravenna con “Così come sei” di Stefano Bon

Ultimo appuntamento con la rassegna Libri sotto il faro, che giovedì 5 agosto, sempre alle 21, vedrà protagonista lo scrittore ravennate Stefano Bon, che presenterà il suo romanzo Così come sei, un libro che affronta i temi dell’amore, della vita di coppia e dell’invecchiamento da una prospettiva insolita.

Siamo nella metà degli anni Settanta quando un giovane uomo e una giovane donna si incontrano e si amano. Potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore come tante, invece la strada che i due protagonisti intraprendono è completamente diversa, perché nessuno dei due saprà mai nulla dell’altro. Questa storia li accompagnerà per quarant’anni, per l’intera parabola della loro esistenza, ma non ci saranno mai nomi, date, anniversari, famiglie.

Ci saranno solo una lei e un lui e la lenta costruzione delle loro vite, nuvole di ricordi, di pensieri e di sogni per un qualcosa che poteva essere diverso, ma non per forza migliore.

Chi vorrà, potrà cenare al Bar Timone con piadina e pesce azzurro (prenotazioni: 0544 530585).

Per informazioni e materiali: info@clownbianco.com