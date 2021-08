Anniversario del lancio della bomba atomica, Roberto Mercadini presenta il suo ultimo libro

In occasione del 76° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima (6 agosto) e su Nagasaki (9 agosto) è in programma una serata con Roberto Mercadini che presenterà il suo libro Bomba Atomica, venerdì 6 agosto alle ore 21.30, nel Cortile della Scuola G. Pascoli a Cervia, mentre alle ore 21 prima della presentazione del libro, sarà proiettato il corto “Scelte”, del regista Gianluca Nanni. Si tratta di un docufilm, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, sul mondo degli adolescenti, basato su fatti realmente accaduti nel nostro territorio.

Sarà presente l’Assessore alla Pace Michela Brunelli. Inoltre presso la Biblioteca di Cervia “Maria Goia”, fino al 14 agosto, è stata allestita Spunti di Pace, una vetrina di letture dedicate all’anniversario del lancio dell’atomica (6 agosto sulla città di Hiroshima e 9 agosto sulla città di Nagasaki), alla pace ed al disarmo.

La città di Cervia è Lead City in Italia di Mayors for Peace (Sindaci per la Pace) ed ha aderito alla campagna “Italia, Ripensaci”, promossa dalla Rete Italiana per il Disarmo e da Senzatomica per il sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, votato nella sede dell’ONU a New York il 7 luglio 2017 ed entrato finalmente in vigore il 22 gennaio 2021, grazie anche all’impegno di centinaia di associazioni di società civile di tutto il mondo

Il sindaco di Hiroshima, quale Presidente di Mayors for Peace, invia il 6 agosto di ogni anno la sua dichiarazione di pace a tutte le 8.043 città che aderiscono alla rete, tra le quali la Città di Cervia, con la richiesta di diffondere il più possibile il messaggio per un mondo libero dalle armi nucleari, degli “Hibakusha”, coloro che sono sopravvissuti alla bomba atomica, perché nessuno “altro dovrebbe soffrire come lo abbiamo fatto noi”.

Durante la serata verrà distribuita la dichiarazione di pace del sindaco di Hiroshima Kazumi Matsui e Presidente di Mayors for Peace e materiale della campagna “Senzatomica” trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari.

Nel rispetto delle normative vigenti, è previsto l’obbligo della prenotazione a Informagiovani. Telefono 0544 979265 ed essere muniti di Green Pass. L’accesso al cortile della Scuola G. Pascoli, Parco della Rimembranza a Cervia, per assistere alla serata, sarà tra le ore 20.30 e le ore 20.50.