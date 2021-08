Apre la sede ravennate del Club Motociclistico Black Devils MC

Presentata a Ravenna la nuova sede dell’Associazione Culturale Twentyfour Gang, del Club Motociclistico Black Devils MC Italy. Il Presidente del club, Cristian Ferri, ha accolto e accompagnato nella visita alla nuova Club House, i cui lavori sono quasi terminati e la cui apertura ufficiale (slittata causa Covid) è prevista a fine anno, l’Assessore alla Urbanistica Federica Del Conte e quello al Turismo Giacomo Costantini.

La sede, interamente ristrutturata dai soci, si trova nell’area Darsena, luogo di ritrovo tra i più vivaci e in piena fase di sviluppo della città dove nuove architetture, stili e culture incontrano l’arte, l’archeologia industriale e la Street Art. Il Programma di Riqualificazione Urbana “Darsena di città”, iniziato negli anni ’90, rappresenta uno dei più importanti investimenti che la città ha destinato a questa area storica per valorizzare il ruolo di Ravenna quale affaccio sul mare. Un esempio virtuoso di riqualificazione e indirizzo per lo sviluppo di una città sempre più smart, attraverso interventi di rigenerazione urbana e bonifica dei suoli.

Pregevole la nuova passeggiata lungo il corso d’acqua, realizzata grazie a una suggestiva passerella in legno con spazi di sosta, sedute, gradoni, rampe e scalinate, arredate con fioriere e illuminazione. La Darsena quindi è il luogo cittadino più adatto alle future iniziative dei Black Devils MC Ravenna, la cui Club House contribuirà alla valorizzazione del luogo, usufruendo della possibilità d’ambientarvi eventi e manifestazioni lungo l’antico percorso del canale Candiano (che collega Ravenna al mare) allo scopo di promuovere lo scambio interculturale fra appassionati motociclisti Italiani e tedeschi, promuovendo visite alla città, soggiorni al mare ed eventi a tema motociclistico.

Una volta aperta, la sede, sita al numero 3 di via Magazzini Posteriori a Ravenna, sarà disponibile ai soci e ai simpatizzanti tutti i mercoledì sera dalle ore 21. Il Moto Club Black Devils MC è nato in Germania nel 1969 e conta numerose sedi nelle maggiori città tedesche e italiane.