Faenza. Centri ricreativi estivi, è boom di presenze

Uno dei servizi più importanti della città rivolto alle famiglie, nel periodo di chiusura delle scuole, è indubbiamente quello dei Cre, i Centri ricreativi estivi. Non un parcheggio per bambini nel periodo delle vacanze scolastiche estive ma servizi didattici e socializzanti a tutto tondo. A Faenza tante sono le realtà che ogni anno propongono le loro iniziative per poter accogliere bambini e ragazzi che altrimenti da giugno fino all’inizio del nuovo anno scolastico, rimarrebbero a casa diventando un problema da risolvere per i genitori che invece continuano a lavorare. Proprio per venire incontro a questa fondamentale esigenza, che altrimenti rischierebbe di trasformarsi, oggi ancor di più a causa dei lunghi mesi di pandemia, in un problema sociale, associazioni e cooperative allestiscono Cre in spazi a loro disposizione.

Per poter vedere da vicino l’operatività, il funzionamento e le offerte di ogni associazione e cooperativa per famiglie e bambini, l’assessore all’istruzione, Martina Laghi, nelle scorse settimane ha fatto un vero e proprio viaggio in tutte le realtà di Faenza. Ne è emersa una fotografia, uno spaccato importante legato ai servizi messi a disposizione della comunità.

In totale a Faenza, in questa difficile estate le cui procedure di socializzazione hanno risentito moltissimo dei protocolli imposti per fronteggiare la pandemia, 23 le realtà che hanno attivato il servizio per un totale di oltre 30 centri estivi ricreativi, considerando che alcuni gestori ne hanno attivato più di uno, in luoghi diversi e per differenti fasce d’età. Impressionanti invece il numero dei fruitori che vanno dai 3 ai 14 anni; 1.345 le presenze medie fino alla metà di luglio, cifra da non confondere con il numero totale dei bambini che alla fine dell’estate avranno frequentato i servizi ricreativi che sarà molto più alta. Altro dato importante è quello della frequenza media che per ogni bambino è di quasi quattro settimane. Gli orari di operatività dei Cre sono invece di circa 10 ore, proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano, dalle 7.30 alle 17.30, dalla chiusura delle scuole fino agli inizi di settembre.

Grande ricchezza delle attività proposte

Uno dei temi importanti degli organizzatori e gestori di Cre è l’offerta per i loro piccoli fruitori. Si va dallo sport alle attività motoria di base, passando per giochi di cooperazione, giochi di gruppo, riflessione sul vissuto di quest’anno, gite, piscina, arte (musica, teatro, manualità), scoperta del territorio faentino con visite (a musei, monumenti, chiese, rioni, parchi faentini) e il tema di Dante in questo 700° anniversario.

Sicurezza sanitaria

Ovviamente uno dei temi fondamentali di un servizio di comunità, in un anno particolarmente complicato, è stato quello di rispettare il protocollo sanitaria per evitare i contagi. Per questo sono state create delle ‘bolle’, cioè gruppi, con un numero massimo di partecipanti.

Grande attenzione da parte delle amministrazioni

Le amministrazioni vedono nei Cre servizi essenziali alle famiglie. È per questo che il Comune di Faenza e la Regione Emilia-Romagna hanno voluto sostenere economicamente sia le famiglie che gli stessi gestori soprattutto in una estate complicatissima sul fronte sanitario. Il Comune ha messo a punto un bando da 52mila euro per i gestori e 23 sono state le richieste pervenute agli uffici. Nel frattempo, sempre per supportare l’azione dei gestori, l’amministrazione, attraverso il Centro per le famiglie, ha fatto un lungo lavoro di raccolta informazioni e creato un catalogo con tutte le realtà che offrono servizi estivi per minori e usato i propri canali ufficiali di comunicazione per pubblicizzare le offerte. All’azione del Comune si affianca quella della Regione con il contributo alle famiglie (336 euro per un massimo di quattro settimane) per la conciliazione ‘vita-lavoro’; moltissime le domande arrivate agli uffici, circa 600, ben oltre il numero rispetto allo scorso anno.

“L’idea di visitare i centri estivi di Faenza -ha detto nel corso della conferenza stampa di questa mattina -l’assessore ai servizi educativi Martina Laghi- è nata dal desiderio di incontrare bambini e ragazzi, non avendone avuto la possibilità di farlo durante il periodo scolastico a causa delle restrizioni per la pandemia. Salutare e dialogare coi bambini è stata un’esperienza piacevolissima, così come l’incontro con i responsabili che si sono spesi per costruire progetti educativi di qualità, cosa che mi ha portato a conoscere meglio realtà così importanti per le famiglie e per il mondo dell’educazione. Ho trovato energia, entusiasmo, creatività e attività in sicurezza. Questi sono stati gli elementi fondanti dei centri estivi che quest’anno hanno visto un’incredibile partecipazione e che vengono considerati dalle famiglie una necessità, un’opportunità di socializzazione, di gioco, di divertimento per i propri figli che, da due anni a questa parte, ne hanno ancor più bisogno. Abbiamo visto bambini inizialmente disorientati perché non più abituati a svolgere con continuità attività fisica e a vivere esperienze nuove con altri coetanei ma che grazie agli educatori hanno recuperato e riscoperto il bello dello stare insieme e di svolgere tante attività diversificate nelle quali sperimentarsi e divertirsi. In questo mio piccolo viaggio all’interno delle realtà, ho trovato una comunità ricca, vivace, attenta ai più piccoli e che guarda alle esigenze delle famiglie trovando, cosa non scontata, il coraggio di ripartire; una comunità educante che allo stesso tempo consegna una grande opportunità di crescita a tanti a giovani educatori. Per tutto quello che loro, i gestori dei Cre, i volontari ausiliari, le famiglie e soprattutto i bambini e ragazzi che stanno partecipando, hanno fatto per la comunità e per l’energia che trasmettono per far crescere la nostra città, va il mio grazie di cuore”.