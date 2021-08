Il brisighellese Gianlorenzo Moretti in pellegrinaggio lungo il Cammino di Santiago di Compostela per aiutare i bimbi di Cosmohelp

Terminato il periodo di preparazione, il trentaquattrenne brisighellese Gianlorenzo Moretti si appresta a partire per affrontare la parte nord del famoso Cammino di Santiago di Compostela; affronterà in una decina di giorni un percorso di circa trecentosettanta chilometri, dalla città di Caridad, fino ai piedi della scalinata del famoso santuario spagnolo consacrato nel 1211 e presunto luogo di sepoltura dell’apostolo San Giacomo.

Santiago di Compostela, capoluogo regionale della Galizia, è meta da secoli di migliaia di pellegrini, che affrontano le difficoltà e le fatiche giornaliere di un incedere a piedi senza sosta, alla riscoperta di una spiritualità interiore.

Per Gianlorenzo si tratta di una prova non solo fisica , ma anche una ricerca del proprio essere più profondo; scopo di questo pellegrinaggio solitario è anche quello di raccogliere fondi, donati da singole persone e aziende, da destinare all‘associazione faentina Cosmohelp, che da anni si occupa di assistere e curare bambini provenienti dalle zone più disagiate del mondo e che soffrono di patologie spesso gravi, che difficilmente possono essere curate nei paesi di origine, interessandosi non solo delle problematiche strettamente mediche, ma anche degli aspetti logistici e burocratici,legati ai viaggi e all’ospitalità post degenza ospedaliera.

Moretti indosserà una maglietta con il logo di Cosmohelp, che verrà autografata dagli eventuali donatori e che al ritorno in Italia Moretti spera sia totalmente coperta di firme. Da subito questa iniziativa benefica è stata sposata dall’azienda Body Nutrition Italia, un primo sponsor non solo tecnico.

In corso di viaggio le pagine Facebook e Istagram, “Il Cammino di Santiago per i bimbi di Cosmohelp”, saranno sempre aggiornate con informazioni inerenti il procedere di questa avventura.