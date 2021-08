Lugo. Il concerto ‘Le Vie dell’Amicizia’ in onda su Rai 1

Il concerto “Le vie dell’Amicizia” diretto dal Maestro Riccardo Muti e svoltosi nel Pavaglione, in occasione del Ravenna Festival, sarà trasmesso da Rai 1 la notte tra venerdì 6 e sabato 7 agosto alle 24.15. L’evento unico e di richiamo internazionale, che si è svolto per la prima volta a Lugo nella serata di giovedì 1 luglio, era già stato registrato dall’emittente nazionale e trasmesso in diretta su Rai Radio 3.

Il pubblico numeroso, ospitato dalla suggestiva cornice del Pavaglione di Lugo, ha avuto modo di ascoltare le musiche di Franz Schubert, Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco, oltre alla direzione del Maestro Muti si sono esibiti il soprano Nina Minasyan, il tenore Giovanni Sala e il baritono Gurge Baveyan, accompagnati dall’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e dall’Armenian State Chamber Choir.

Il progetto artistico “Le vie dell’Amicizia” unisce artisti italiani e stranieri in indimenticabili concerti–pellegrinaggio, che dal 1997 visitano luoghi simboli della storia antica e contemporanea, toccando città di tutto il mondo come Gerusalemme, Mosca e New York.