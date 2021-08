Mirko Casadei con Balamondo, World Music Festival, arriva a Ravenna in Piazza del Popolo il 6 agosto

Venerdì 6 agosto alle ore 21 a Ravenna in Piazza del Popolo nuova tappa del Balamondo World Music Festival. Il festival che celebra l’incontro tra la tradizione romagnola e le musiche del mondo, al suo terzo appuntamento dell’estate 2021, dopo il successo delle anteprime di Cervia e di Santarcangelo.

Un concerto fortemente voluto dalla amministrazione comunale che segna una rinnovata collaborazione tra Ravenna e i Casadei. Una nuova tappa di avvicinamento al Festival che si terrà a Rimini dall’1 al 5 agosto, una celebrazione dal vivo della straordinaria capacità del liscio di essere non solo la musica della festa, ma anche il ‘manifesto’ dei valori solari che hanno fatto della Romagna la terra dell’incontro. E proprio, come è nel DNA di Balamondo, un grande incontro creativo andrà in scena in Piazza del Popolo, quello tra la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e la banda polacca dei Volosi. Un gruppo tra i più amati dell’ondata contemporanea della world music, che mischia il repertorio dei Carpazi con le sinuose sonorità del jazz, sino a svelare la seduzione che su di loro esercita il rock. Melodie romantiche, ballate malinconiche, il gruppo riesce a trasmettere, nei suoi live, la magia dei Carpazi, travolgendo il pubblico in una lunga danza. E proprio questo attaccamento alla ‘terra’ è l’elemento in comune che i Volosi hanno, al di là delle latitudini, con l’Orchestra di Mirko Casadei. Un rapporto strettissimo, ma che diventa finestra aperta sulla contemporaneità che le due formazioni interpretano secondo i loro linguaggi, che alla fine si fonderanno, dando vita a una sola formazione.

Una estate, questa, dedicata al ‘Re del Liscio’, Raoul Casadei che verrà ricordato con la presentazione della riedizione del libro biografico “Bastava un grillo” con l’autore ravennate Paolo Gambi, insieme a musicisti che hanno fatto la storia della musica romagnola, dallo stesso Mirko Casadei a Renzo Valicelli “il Rosso” e Luana Babini. Modera Andrea Barbi

Sarà una occasione, unica, per raccontare la straordinaria avventura, non solo artistica, ma anche umana di Raoul Casadei, uno sguardo intimo che lo farà sentire ancora più vicino al pubblico..

Subito dopo, e prima del concerto delle due formazioni, su palco saliranno i Sunset Radio, selezionati tra le band delle nuove generazioni che continuano ad avere in Raoul Casadei la loro principale fonte di ispirazione. Presenteranno il loro nuovo brano, scelto tra quelli che hanno partecipato alla prima edizione del premio Raoul Casadei, “My Rumagna”

L’energia giovanile del punk si stempera nel reggae, anche in questo caso quindi musica dell’incontro, come è nell’identità di Balamondo, e l’inglese si fonde naturalmente con il dialetto romagnolo.“Volevamo fare un omaggio alla nostra terra, la Romagna” – dice Matteo Rossi, il chitarrista del gruppo, una canzone inedita quindi, ricca di energia e movimento, espressione di voglia di ricominciare rinnovandosi e allo stesso tempo restando sé stessi.

