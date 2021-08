Nuovo partner dal mondo tecnico sanitario per Ravenna Runners Club

Prosegue il percorso di avvicinamento alla prossima Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte, in programma nel weekend del 14 novembre. E proprio lungo il cammino che porta all’edizione 2021 del grande evento, Ravenna Runners Club incontra sulla strada nuovi partner, diversi fra loro, che in questo periodo così particolare scelgono di sostenere ed affiancare la manifestazione per fornire un segnale sempre più forte di ripartenza e di rilancio dell’intero territorio.

Nelle scorse settimane Ravenna Runners Club, associazione che organizza la Maratona e una serie di eventi di running e walking durante l’anno come gli imminenti Ravenna Park Race e Pink RAnning rispettivamente il 5 e il 26 settembre, ha sottoscritto un accordo di partnership con l’Ordine TSRM PSTRP dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Ravenna.

L’Ordine, nato in seguito alla legge 3/2018 racchiude al suo interno ben diciannove Professioni Sanitarie (attualmente a Ravenna ne sono già rappresentate 18) con competenze specialistiche di differenti aree, ma con l’unico obbiettivo comune rappresentato dalla salute del cittadino. L’Ordine TSRM PSTRP comprende professionisti altamente specializzati nel loro campo, che lavorano sia con l’adulto, ma anche con anziani e bambini, in maniera specifica e competente su tre diverse aree: quella Tecnica (diagnostica e assistenziale), quella Riabilitativa ed infine l’area della Prevenzione.

Scopi principali dell’Ordine sono:

– fornire ai professionisti aggiornamenti di elevato interesse professionale e di progresso culturale per garantire una qualità elevata tecnica delle prestazioni offerte ai cittadini;

– favorire la collaborazione tra professionisti nel rispetto ognuno delle proprie competenze;

– vigilare sull’applicazione delle norme deontologiche e della Costituzione Etica delle Professioni Sanitarie, da parte degli iscritti nell’esercizio della professione;

– valorizzare la funzione sociale dei professionisti presso commissioni, enti e organizzazioni provinciali e affiancare le autorità locali nell’attuazione di provvedimenti che interessino l’Ordine;

– lottare contro l’abuso di professione per tutelare i professionisti e i cittadini.

L’Ordine TSRM PSTRP non è quindi soltanto uno strumento di disciplina, ma anche di difesa degli interessi dei professionisti e di conseguenza di tutti i cittadini.

“La partecipazione alla Maratona di Ravenna 2021 – spiega Nicole Fiammenghi, presidente dell’Ordine per la provincia di Ravenna, a nome dell’intero Consiglio Direttivo composto da ben tredici professionisti – nasce dall’intenzione di fornire un ulteriore servizio alla cittadinanza, facendo conoscere e illustrando i diversi profili professionali che ogni cittadino ha incontrato almeno una volta nella propria vita, molto spesso in maniera inconsapevole. Per noi sarà anche l’occasione per un confronto diretto ed ampio con le persone, un rapporto che permetterà di comprendere ancor più a fondo le esigenze della popolazione e progredire nell’esercizio della professione”.