Presentazione del romanzo d’esordio del ravennate Marco Bassi a Ragone

Venerdì 6 agosto alle 19.30 un bel connubio tra letteratura e sapori all’azienda agricola Ravagli, a Ragone di Russi (Via Argine destro Montone, 20). Protagonista della serata sarà Marco Bassi, autore esordiente che ha appena pubblicato il suo primo libro “Onda Sinusoidale”, acquistabile su Amazon sia in formato kindle sia in formato cartaceo. Per i partecipanti aperitivo con prodotti a km 0 (monoporzione) con tre calici di vino di produzione della stessa azienda agricola. Il costo dell’aperitivo è 15 euro. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Federica Ferruzzi.

Marco Bassi, fisioterapista ravennate classe 1980, surfista giramondo e amante della lettura, ha deciso che era giunta l’ora di mettere nero su bianco quello che è diventato il suo primo romanzo. Le storie parallele di due ragazzi e dei loro compagni di viaggio si intrecciano nel libro ‘Onda sinusoidale’. Il romanzo racconta la storia di Pietro, un ragazzo semplice e insicuro che non ama gli eccessi che studia in Svezia, e di Zio, giovane problematico e introverso che molla casa e lavoro per vivere dall’altra parte del mondo. Ne nascono due avventure romantiche vissute in contesti opposti: un gelido paesino scandinavo e un’isola nel caldo sud-est asiatico.

I posti sono limitati per cui la prenotazione è obbligatoria al 351 6072377 oppure inviando una mail ad ondaromanzi@gmail.com.