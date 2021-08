Teatro Due Mondi di Faenza. Domenica 8 agosto a Palazzuolo lo spettacolo Le nuove avventure dei Musicanti di Brema

Dopo il successo riscosso sin dal primo Concerto della Rassegna Lune di Musica, domenica 8 agosto a Palazzuolo si esibiranno gli artisti del Teatro dei due Mondi di Faenza nello spettacolo Le nuove avventure dei Musicanti di Brema del Teatro Due Mondi.

Nella piazza di Palazzuolo arriva il Teatro Due Mondi di Faenza, compagnia di fama internazionale, con quarant’anni di attività in giro per il mondo, per presentare uno spettacolo tout public che unisce la magia dell’artigianato scenico alla concretezza della contemporaneità.

Le nuove avventure dei Musicanti di Brema è un aggiornamento della favola ben nota dei fratelli Grimm. Gli odierni Musicanti, un Asino, un Cane, un Gatto e un’Oca, coinvolgono bambini e adulti in un movimento continuo che racconta della ricerca di un posto accogliente dove trovare cibo e una casa per il piccolo neonato incontrato per strada. Uno spettacolo per tutti che parla di generosità e accoglienza affidandosi al gioco delle maschere, alla gestualità, al canto accompagnato dalla fisarmonica, a un’interazione coinvolgente e continua con gli spettatori e ai numeri da clown proposti con divertimento negli impacci di Asino e Oca, nell’ingenuità del Cane in conflitto sempre con il Gatto impaziente.