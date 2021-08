Cervia Estate 2021. All’Arena dei Pini domani 8 agosto “La vedova allegra” di Lehàr con la compagnia di Elena D’Angelo

La regina dell’operetta italiana, Elena D’Angelo, e la sua compagnia presenteranno, domenica 8 agosto alle ore 21.15 all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima, lo spettacolo La vedova allegra, un classico del repertorio operettistico internazionale di Franz Lehàr su libretto di Victor Léon e Leo Stein. Lo spettacolo, qui presentato in forma di “riduzione”, è diretto e adattato dalla stessa Elena D’Angelo.

La trama si snoda, fedele all’originale, tra tradimenti, ricatti, bugie. In un clima dove tutto è grave, ma all’improvviso, la gravità si dissolve in una risata, un bacio, un canto. In questo regno di fantasia “la situazione è sempre grave ma mai seria”. Matrimonio per amore o matrimonio per interesse? Il dilemma attraversa a tal punto la società umana, in ogni epoca, che tutte le forme d’arte, prima o poi, hanno sentito il bisogno di affrontarlo. L’eterna lotta tra le ragioni del cuore e quelle del portafoglio si snoda, qui, tra un immaginario stato in bancarotta, una bella vedova in possesso di un’eredità di cento milioni di franchi, cacciatori di dote e gli immancabili equivoci, spingendo a riflettere, tra una risata e l’altra, sulle piccolezze degli uomini.

Andata in scena per la prima volta a Vienna, al Theater an der Wien, il 30 dicembre 1905, La vedova allegra (su libretto di Victor Léon e Leo Stein, dalla commedia L’attaché d’ambassade di Henri Meilhac) consacrò subito l’ungherese Lehár come il vero erede degli Strauss. Spumeggiante nel ritmo, inesauribile nell’invenzione melodica, a tratti nostalgica e malinconica, La vedova allegra dimostra che la leggerezza, in musica, non è per forza sinonimo di banalità. La regia rispetta la filologia dello spettacolo sia nel testo che nella musica che nell’allestimento mantenendo l’equilibrio tra modernità e tradizione.

Biglietti: 20 euro (posto unico) – Biglietti online: Vivaticket. Posti numerati e distanziati. L’organizzazione ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

Info: www.accademiaperduta.it