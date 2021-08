Faenza. La Filodrammatica Berton riparte … “a la Mulnela”, domenica 8 agosto in piazza Nenni

È passato ormai un anno e mezzo dall’ultimo spettacolo al Teatro dei Filodrammatici, e per la Berton la voglia di fare teatro, di ridere e divertirsi insieme, e di preparare un nuovo spettacolo, non è mai mancata. Nella serata di domenica 8 agosto 2021, in piazza Nenni (per la Berton, la Mulnëla) alle 21, La Berton torna finalmente sul palco con lo spettacolo Cvi Dla Berton I Cmeza da cvè: bota sò… a la mulnela”

Nello stile dell’ormai tradizionale Bota Sò di inizio stagione, andrà in scena un susseguirsi di quadretti e poesie, con dialetto e italiano sapientemente mixati nella regia di Rita Gallegati e Luigi Antonio Mazzoni, per trascorrere insieme una serata in allegria e spensieratezza. Non mancheranno personaggi classici ma sempre attuali come e Sfroc e Fafèta. Sarà una serata divertente, realizzata con la collaborazione di Pier Lodovico Massari alle scene, e Ilaria Mingazzini alla console luci e suoni. Si ringrazia il Comune di Faenza Assessorato alla Cultura, e la Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.

Posto Unico 10 euro. Prenotazione obbligatoria presso: Negozio “La Mimosa” C.so Saffi, 48 Faenza Tel. 0546 22616.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore al momento dello spettacolo.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook “Filodrammatica Berton”, e Instagram “Filodrammatica_Berton”