Il Purgatorio di Ivano Marescotti all’Antico Porto di Classe, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna

Sabato 7 agosto, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, l’Antico Porto di Classe fa da cornice al nuovo appuntamento dello spettacolo Dante Vivo. Ivano Marescotti prosegue la lettura del Purgatorio, affrontando il Canto XIV “Benfà Bagnacavàl che non rifiglia” e io lo venni… e il Canto XXXIII “Puro e disposto a salire a le stelle”. Lo spettacolo è accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Marianne Gubri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics).

L’evento, realizzato in compartecipazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021, è una produzione Patàka in collaborazione con Cronopios. L’ingresso è libero. Apertura cancelli ore 20. Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19.

RavennAntica segnala che, a seguito del DL 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dai colori delle Regioni, sarà permesso l’accesso a musei, mostre e altri istituti della cultura gestiti dalla Fondazione RavennAntica (Museo Classis Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico, Cripta Rasponi e Giardini pensili,) nonché agli spettacoli aperti al pubblico della rassegna Classe al Chiaro di Luna solo ed esclusivamente esibendo il Green Pass.