“L’attesa/Anita Garibaldi: morte e vita di una regina”: domani a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna la prima nazionale      

Domani, sabato 7 agosto, alle 21.30, a Palazzo Grossi, a Castiglione di Ravenna, si terrà la prima nazionale dello spettacolo “L’attesa/Anita Garibaldi: morte e vita di una regina” commissionato dalla Fondazione Ravenna Risorgimento e con il patrocinio del Comune in occasione del 200° anniversario della sua nascita. Il monologo, scritto da Valeria Magrini, sarà messo in scena dal giovane talento ravennate Asia Galeotti, per la regia di Emanuele Montagna.

“Si tratta – afferma Eugenio Fusignani – di un evento che intende celebrare la memoria di Anita Garibaldi nel 200° anniversario della nascita avvenuta a Morrinhos il 30 agosto 1821. Il legame di Ravenna con Garibaldi, la Trafila e Anita, morta tragicamente a Mandriole il 4 agosto 1849, è forte e sentito avendo la nostra città partecipato a quegli eventi e contribuito a fare la storia dell’Italia”.