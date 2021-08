Luca Gricinella parla di “Rumore 100” dischi di rap e poi il live di Moder all’Hana-Bi sabato 7 agosto

Oggi sabato 7 agosto al bagno Bagno Hana-Bi di Viale della Pace 452g a Marina di Ravenna (inizio ore 21.30 – ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere) doppio appuntamento dedicato al rap italiano. L’autore Luca Gricinella parlerà del primo volume della collana “Rumore 100” (nuovo progetto editoriale del mensile Rumore), dal titolo “I 100 dischi essenziali del rap italiano”, a seguire il rapper ravennate Moder proporrà un live/showcase del suo nuovo Ep, “Acrobati”.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

“Rumore 100”, il nuovo progetto editoriale della rivista Rumore, è alla sua prima uscita ed è dedicato ai 100 dischi essenziali del rap italiano. Un modo per capire l’evoluzione di tre decenni che vanno dal fermento underground fino alla conquista dello status di mainstream e al dominio odierno delle classifiche. Se ne parla con l’autore Luca Gricinella.

Dentro a questo speciale numero – I 100 dischi essenziali del rap italiano – ci sono 100 schede che descrivono altrettanti album che, per vari motivi – partendo dalla qualità, arrivando alla popolarità e passando per quello che c’è in mezzo –, hanno segnato i circa 30 anni di storia del rap italiano. Un modo per capire l’evoluzione di tre decenni che vanno dal fermento underground per lo più votato all’impegno degli anni 90 fino alla conquista dello status di mainstream e al dominio odierno delle classifiche attraverso i dischi più rappresentativi di questo linguaggio. Si parte dal racconto del momento storico in cui ogni disco è uscito, si passa per i fatti principali che hanno determinato la sorte di quel titolo e si arriva alla sostanza contenuta in musiche e testi con l’aggiunta di qualche dichiarazione dei protagonisti oltre a molti contenuti extra.

A seguire, Moder torna sotto all’Hana-Bi per un live/showcase del suo nuovo Ep “Acrobati”: cinque pezzi scritti mentre fuori la pandemia imperversava e tutto sembrava perduto, tra una zona rossa e una arancione, tra un lavoro e un altro alla ricerca di un “Prima” che forse non tornerà mai.

I cinque brani dell’Ep di Moder “Acrobati” sono nati tra un lockdown e una zona rossa. «Nell’ultimo anno ho vissuto sei vite – dice il rapper ravennate – e so che forse nulla sarà più come prima. Ogni notte appoggiavo la penna sul foglio, mentre fuori la morte non si arrestava, non riuscivo a non scrivere, era l’unica cosa che sentivo avesse senso. È venuto fuori Acrobati, che più che un Ep è un graphic novel a puntate, non ci sono supereroi solo ombre che si trascinano una notte in bianco dopo l’altra».

Info: 333 2097141 / www.bronsonproduzioni.com