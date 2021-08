Marina di Ravenna: in fila per vaccinarsi alla clinica mobile di Ausl Romagna. Oggi e domani si replica

Successo per il tour vaccinale in riviera di Ausl Romagna, ieri sera 6 agosto a Marina di Ravenna. L’apertura del punto vaccinale era alle 18.30 ma già un’ora prima c’era gente in fila per vaccinarsi con il preparato di Moderna o di Johnson&Johnson. Le dosi previste 120. Ne hanno approfittato anche molti turisti italiani (quelli stranieri non possono vaccinarsi qui).

A Marina di Ravenna in Piazza Dora Markus si replica oggi sabato 7 agosto e domani domenica 8 agosto e poi nei successivi weekend di agosto (il 13-14-15 agosto, il 20-21-22 agosto e infine il 26-27-28 agosto). La clinica mobile di Ausl Romagna sarà operativa sempre con orario dalle 18.30 alle 22.30.