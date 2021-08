Trio Mariquita in concerto all’alba dell’8 agosto al Bagno Corallo Beach di Marina Romea, a sostegno dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus

Il trio ‘Le Mariquita’ si esibirà in quartetto con la violinista Manuela Trombini, a Marina Romea per un concerto al sorgere del sole. Protagoniste domenica 8 agosto ospiti del Bagno Corallo Beach (alle ore 5.30) Nicoletta Bassetti, Giulia Costa, Consuelo Castellari, fondatrici del trio d’archi. L’alba musicale sul mare è dedicata ai progetti della Onlus Piccoli Grandi Cuori per la rassegna culturale benefica ‘Un mare di Solidarietà’ alla sua ottava edizione a cura di Livia Santini.

L’esperienza raccolta in note orchestre italiane (Filarmonici di Verona e Arena, “Rossini” di Pesaro, Conservatorio di Bologna, per citarne alcune) permette a queste musiciste di esplorare nuove sonorità e possibilità acustiche grazie anche alle collaborazioni importanti con artisti italiani (Baglioni, Ranieri, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Bennato) oltre a spaziare dalla musica da camera al tango, dal pop al folk al rock.

Avvicinandosi alla musica leggera, il trio ha arricchito l’arrangiamento strumentale con una voce melodica, versatile e calda: nasce così la collaborazione con ManuelaTrombini che per quest’alba collaborerà ad un repertorio che spazia dal pop internazionale anni 70, all’italiano con un medley di Rino Gaetano, a colonne sonore celebri. Un percorso quello de Le Mariquita, che sorprende all’ascolto, coprendo oltre tre secoli di linguaggio musicale.

Le iniziative sono sempre a favore della Onlus Piccoli Grandi Cuori che opera a stretto contatto col Reparto di Cardiologia e Cardiochirurigia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS di Bologna. Anche quest’anno, la rassegna andrà a favore del ‘Progetto Pareti’ per colorare gli spazi del Padiglione 23 (ambulatori e degenza CCHPED e presto anche in terapia intensiva e sala raggi) portando bellezza nei luoghi di cura, aiutando così a ridurre la percezione di medicalizzazione per i pazienti ricoverati, cardiopatici congeniti, piccoli e grandi.