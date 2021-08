Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco per il loro pronto intervento

Ho una casa in campagna con un piccolo appezzamento di terreno a Castiglione di Cervia. Nella mattinata di giovedì è improvvisamente divampato un incendio nella paglia in una parte del terreno. Le fiamme si sono propagata velocemente e abbiamo temuto potessero essere pericolose: abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente, prima una squadra da Cervia e poi anche un’unità da Ravenna. Grazie al loro intervento, per fortuna, al di là della paura non ci sono stati danni di nessun genere, né alla nostra abitazione né a quelle circostanti.

Desidero per questo ringraziare di cuore i vigili del fuoco per la loro professionalità e per la velocità con cui hanno compiuto il loro intervento.

Bruna Baldassarri – Presidente di Ravenna Farmacie