Cervia Città Giardino sboccia in omaggio a Dante: gli appuntamenti del 9, 10 e 11 agosto

In occasione delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta organizzate dal Comune di Ravenna “Cervia Città Giardino” ha avviato una ricca programmazione di eventi per avvicinare e approfondire la figura di Dante, unico e irripetibile, insieme alla sua immensa Divina Commedia che arricchiranno pomeriggi e serate nei mesi di agosto e settembre. I luoghi e le ambientazioni scelti per gli incontri, sono quelli più suggestivi e scenografici della città: la pineta di Milano Marittima, le aiuole di Cervia città giardino, il verde della “Casina” di Tagliata, la Casa delle Aie, il Parco dei Diritti Naturali dei Bambini e delle Bambine a Pinarella, la Casa delle Farfalle di Milano Marittima e la Biblioteca di Cervia “Maria Goia” .

Le attività rivolte ai bambini sono organizzate nell’ambito del progetto europeo “WONDER-Child friendly destinations”, cofinanziato dal programma INTERREG Adrion. Il progetto mira a migliorare l’ospitalità dei bambini, proponendo azioni e interventi su misura per una città accogliente, adatta a proporre eventi e manifestazioni per i più piccoli.

Gli appuntamenti della settimana

Lunedì 9 agosto “La pineta di Dante” organizzata in occasione delle “Passeggiate ecologiche” in pineta a Milano Marittima”. Nella parte iniziale della passeggiata ci sarà una introduzione storica a cura di Renato Lombardi e, a seguire, un intervento della giornalista Ilaria Bedeschi che presenterà l’artista di land art Oscar Dominguez. Ritrovo alle ore 17.30 preso l’ingresso della pineta di Milano Marittima, via Ravenna. Per info: IAT Cervia tel. 0544 974400.

Martedì 10 agosto secondo appuntamento con “Dante letto ai bambini” organizzato in collaborazione con la Biblioteca di Cervia “Maria Goia”. Un momento tranquillo con letture dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni. Appuntamento alle ore 17.30 presso la Biblioteca “Maria Goia” di Cervia in Circonv. E. Sacchetti, 111/Cervia. Per info e prenotazioni: tel. 0544 979384-386.

Mercoledì 11 agosto primo appuntamento de “I laboratori danteschi” – organizzati in collaborazione con Proloco Riviera dei Pini – dal titolo “Dante: un poeta, tanti volti”. La guida turistica abilitata, specializzata in itinerari danteschi Sara Baldini accompagnerà i bambini con racconti e laboratori creativi nel loro personale viaggio all’interno della Divina Commedia. Appuntamento alle ore 21 presso “La Casina” di Tagliata – Piazzale dell’Acquario. Per info e prenotazioni: tel. 0544 1888363.

Laboratori creativi per i più piccoli e incontri culturali con esperti sono il quadro contenuto nella cornice delle celebrazioni: 16 appuntamenti alla scoperta della figura del Sommo Poeta che si svolgeranno nella suggestiva scenografia della città di Cervia.

Il programma prevede: Letture per bambini, Passeggiate ecologiche, Laboratori danteschi, Visite guidate nel segno di Dante alla Casa delle AIE, un incontro dedicato al Secentenario e Settecentesimo anno delle celebrazioni dantesche tra Cervia e Ravenna, una visita guidata a piedi con l’artista di land art Oscar Dominguez, un pomeriggio insieme agli amici di Stoccarda che omaggiano Dante in una visita guidata.

La Delegata al Verde Patrizia Petrucci ha dichiarato: « ‘Dante e i giardini dell’Eden’ è la rassegna floreale inaugurata lo scorso luglio dedicata ai fiori, alle erbe e alla selva nella Divina Commedia a 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ora siamo felici di annunciare la ricca programmazione culturale che valorizzerà ulteriormente la rassegna floreale e il patrimonio paesaggistico della nostra città, in occasione delle celebrazioni dantesche. Due mesi di eventi dedicati al Sommo Poeta come occasione per illustrare ai partecipanti la cura e l’attenzione di cui ha bisogno la natura, la quale, in cambio, sa restituirci piante, alberi e fiori di una bellezza straordinaria. Le architetture del verde quest’anno, oltre alle tradizionali aiuole allestite per la 49° edizione di “Cervia Città Giardino”, sono addirittura diventate vere e proprie opere d’arte dedicate al Sommo Poeta. Invito tutti a godere di questo prezioso patrimonio, partecipando al ricco calendario di incontri dedicato ai grandi e ai piccoli. Un viaggio nella “selva” dantesca colorata di mille fiori e infinite tonalità di colori. Tutto ciò è stato reso possibile con il contributo di tanti Servizi Comunali, del Comune di Ravenna, Cervia Turismo e delle tante realtà associative della città che hanno aderito all’iniziativa».

In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati. Per informazioni e prenotazioni contattare i recapiti indicati nella locandina. Nel rispetto delle normative vigenti si prega di mantenere il distanziamento e di indossare la mascherina quando necessario. Gli eventi organizzati all’interno della Casa delle Farfalle e della Biblioteca di Cervia “Maria Goia” prevedono la prenotazione obbligatoria e il Green Pass.