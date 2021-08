Approda anche a Bagnacavallo il festival di teatro di figura Burattini e Figure

Continuano gli spettacoli per le famiglie con la rassegna di teatro di figura Burattini e Figure, organizzata da Teatro del Drago e partner del progetto regionale Burattininrete ER, si aggiunge anche il comune di Bagnacavallo, dove la rassegna è ospite della manifestazione Bagnacavallo Festival. Tre spettacoli in cartellone dal 9 al 12 agosto:

Lunedì 9 agosto alle 21 appuntamento a Crocetta (Longiano), presso il Parco Pubblico di via Mistadella, con i burattini della Compagnia Vladimiro Strinati, che mette in scena la commedia per burattini, oggetti e attore Il castello degli spaventi: la coppia comica formata da Fagiolino e Sganapino è in fuga dopo l’ennesimo disastro.

Giunti in una terra di nessuno vengono ospitati e sfamati dalla stravagante ostessa, la Strega Monticella che intrappola i malcapitati avventori con incantesimi e intrugli. La locanda si rivela però un luogo abitato da strane creature in bilico tra il mondo dei vivi e quello dei morti. I due monelli vengono assoldati dal Dottore e Mago Balanzone e dal suo fedele e inquietante servitore Heidy Lamar per sconfiggere la paura e superare una prova di coraggio.

A far loro compagnia nel Castello si aggirano noti “zombie” come Arlecchino, Colombina e Pantalone. Lo spettacolo è liberamente ispirato a vecchi copioni e giocato sui meccanismi drammaturgici più antichi del teatro dove gli eroi ci fanno sentire forti, invincibili e anche un po’ cattivi e le paure possono far ridere! Non mancheranno lamenti, porte che cigolano, pipistrelli, rospi, scarafaggi, borbottamenti, sospiri, inseguimenti, legnate, formule magiche e balletti indiavolati.

Martedì 10 agosto, sempre alle 21, la rassegna inaugura il palco estivo di Bagnacavallo nel Chiostro dell’ex convento di San Francesco con lo spettacolo Fiabe al telefonino della compagnia umbra Tieffeu: Giovannino, affascinato dalla comunicazione digitale e dagli strumenti in uso quotidiano nella sua famiglia. Giovannino fa spesso i capricci perché vuole essere costantemente connesso con queste macchine infernali, ruba spesso il cellulare alla mamma; anche quando sta mangiando vuole sempre vedere sul Tablet o sulla tv i soliti cartoni e non si stanca mai di rivedere sempre la stessa storia.

Già conosce perfettamente l’uso di questi strumenti che, nonostante l’età, riesce a controllare perfettamente da solo; è capace di navigare nel web scegliendo le cose che lo attraggono di più….insomma la sua vita è accompagnata dalle stesse immagini elettroniche, gli stessi e ripetuti Jingle che lo rendono apparentemente felice e tranquillo, solo così riesce a star buono. I genitori cominciano a preoccuparsi, si disperano ma subiscono i suoi capricci e per non sentirlo urlare lo assecondano.

Perché Giovannino è diventato così? Sicuramente perché anche i genitori sono digital dipendenti. Ad un certo punto qualcosa sembra cambiare per Giovannino… Un giorno che era a casa ammalato arrivò la nonna, che non avendo con sé il cellulare gli propose un gioco nuovo, “Il gioco dell’immaginazione”. La nonna gli spiega che non ha bisogno di immagini su uno schermo per divertirsi, che se uno ti racconta una storia siamo capaci di vedere le immagini con la nostra mente e basta giocare con le parole usando la fantasia; proprio come aveva fatto Gianni Rodari nell’ “Arte di inventare storie”.

Da quel momento Giovannino scoprì che il gioco più bello e divertente è usare la propria immaginazione… i genitori si resero conto che dovevano passare più tempo con Giovannino e grazie all’insegnamento di Rodari trovarono un modo nuovo per stare insieme.

Giovedì 12 agosto alle 21, infine, l’appuntamento è all’Arena Gregorini di Savignano sul Rubicone con lo spettacolo di burattini tradizionali Fagiolino e lo scaletto, ormai un classico nel repertorio della ravennate Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, con i fratelli Mauro e Andrea Monticelli: «Il caso più curioso, cari bambini e cari adulteri, l’è quello che vedrete proprio adesso in tal casot di buratein, e ciovè io me Fagiolino Fanfan squattrinato e senza un baiocco, far la barba a un morto per diventar tutt’in t’una volta un re»! Con queste battute di presentazione si apre la storia di Fagiolino che, pieno di debiti per gioco, è costretto a dar sonore randellate sulla ciribiricoccola (come usa chiamar lui la testa) a tutti i suoi creditori compreso il Capitan Tartaglia che è venuto per arrestarlo.

La fuga precipitosa lo porta per sfortuna nel Bosco degli Spaventi nella casa della vecchia Petronilla e del suo terribile fratello barbuto, il brigante Sparafucile. Una volta scappato da questi due vecchi masnadieri (che saranno poi bastonati a fine spettacolo), ecco il gran colpo di fortuna di Fagiolino: l’incontro con il Mago Norandino che gli darà la possibilità di diventare ricco e di saldare tutti i suoi debiti. Fagiolino per diventar ricco dovrà penare non poco; lo aspetta il terrificante incontro con lo scheletro nei sotterranei del suo castello. La prova impostagli dal Mago Norandino è di fare una bella insaponata e la barba al “morto che cammina” e poi di baciarlo senza prima morir di spavento.

Tutta la storia è giocata con comicissime battute, sproloqui maccheronici dialettali e gran bastonate che divertono gli adulti e conquistano i bambini.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare telefonicamente al 3926664211 o via mail a prenotazione@teatrodeldrago.it.

Dal 6 Agosto 2021, a seguito del nuovo decreto in vigore dal 23 luglio 2021 (DL 105/2021), sarà permesso l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico solo ed esclusivamente esibendo il green pass e un documento di riconoscimento; sono esenti dal green pass i bambini da 0 a 12 anni.

Per il programma completo e ulteriori informazioni consultare il sito www.teatrodeldrago.it e la pagina Facebook @Burattini e Figure.

Burattini e Figure è una rassegna in rete estiva di teatro di Figura che coinvolge i comuni di: Bagnacavallo, Borghi Casola Valsenio, Gatteo Mare, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone. La direzione artistica di Burattini e Figure è a cura del Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli, ed è realizzata grazie al contributo di: amministrazioni dei comuni coinvolti, Regione Emilia-Romagna attraverso la L.R. 13/99, MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 13 comma 4), BURATTININRETE ER, e con il patrocinio di Unima Italia e ATF Associazione Teatri di Figura (AGIS/Italia Festival).