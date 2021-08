Il ravennate Gianluca Costantini tra i 500 nel mondo scelti da “Facebook Diverse Voices”: disegni a sostegno dei diritti umani

Il disegnatore ravennate Gianluca Costantini, impegnato con la sua arte nel sostegno dei diritti umani ed in particolare delle cause di molti detenuti politici, sui quali tiene alta l’attenzione con i propri disegni, è uno dei 500 in tutto il mondo ad essere stato selezionato per partecipare al programma “Facebook Diverse Voices”.

La sua campagna più nota è forse quella a sostegno di Patrick Zaki, ma numerosissime sono le illustrazioni dedicate a persone meno note al grande pubblico, attivisti, artisti, professionisti o semplici cittadini, incarcerati per motivi politici da regimi autoritari.

“Con grande piacere annuncio che tra i 500 selezionati in tutto il mondo del programma “Facebook Diverse Voices Programme” ci sono anche io con i miei disegni e il mio modo di comunicare i diritti umani. Il programma si incentra sulla diversità e l’inclusione.

Durante il primo incontro ho avuto l’onore di ascoltare le parole di Waad Alkateab, Munroe Bergdorf, Nadir Nahdi, Rollin Funky e Thulasizwe Lasizwe Dambuza. Si prospetta una bella avventura…”, scrive Costantini sul suo profilo Facebook.