Ultimo appuntamento con Le Arti della Marionetta summer all’Antico porto di Classe

In chiusura l’avventura estiva de Le Arti della Marionetta, XXXII stagione di Teatro di Figura organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, per i mesi estivi nel contesto della rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe.

L’ultimo appuntamento all’Antico Porto di Classe non poteva che essere con i burattini tradizionali di Teatro del Drago e con l’eroe della baracca emiliano-romagnola, Fagiolino Fan Fan.

Lunedì 9 agosto i fratelli Mauro e Andrea Monticelli ripropongono un grande classico nel repertorio della compagnia, Fagiolino e lo scaletto.

«Il caso più curioso, cari bambini e cari adulteri, l’è quello che vedrete proprio adesso in tal casot di buratein, e ciovè io, me, Fagiolino Fanfan, squattrinato e senza un baiocco, far la barba a un morto per diventar tutt’in t’una volta un re!!!».

Con queste battute di presentazione si apre la storia di Fagiolino che, pieno di debiti per gioco, è costretto a dar sonore randellate sulla “ciribiricoccola” a tutti i suoi creditori compreso il Capitan Tartaglia che è venuto per arrestarlo. La fuga precipitosa lo porta per sfortuna nel Bosco degli Spaventi nella casa della vecchia Petronilla e del suo terribile fratello barbuto, il brigante Sparafucile.

Una volta scappato da questi due vecchi masnadieri, ecco il gran colpo di fortuna di Fagiolino: l’incontro con il Mago Norandino che gli darà la possibilità di diventare ricco e di saldare tutti i suoi debiti. Ma Fagiolino, per diventar ricco, dovrà penare non poco! Teatro del Drago è la compagnia di una delle più antiche Famiglie d’Arte di spettacolo attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX secolo: la Famiglia Monticelli. I fratelli Mauro e Andrea, gli attuali Direttori Artistici insieme a Roberta Colombo, rappresentano la quinta generazione di questa ininterrotta tradizione.

INFO E BIGLIETTI

www.classealchiarodiluna.it

www.teatrodeldrago.it

infoline 351 820 8036

Si possono acquistare i biglietti online attraverso il sito internet classealchiarodiluna.it, selezionando lo spettacolo a cui assistere nella sezione eventi. Una volta individuato basterà cliccare su “BIGLIETTI” e si verrà reindirizzati sul portale oooh.events dove sarà possibile completare l’acquisto. Si consiglia l’acquisto online per avere maggiori vantaggi, come selezionare in anteprima il proprio posto ed accedere anche a numerosi sconti ove presenti.

Il biglietto sarà in formato digitale. La sera della manifestazione presentarsi all’ingresso con l’email ricevuta sul proprio telefono (che presenta un QrCode) oppure con la mail e il biglietto stampato.

Una biglietteria fisica è attiva in Via Classense 29 (all’ingresso del parco del Museo Classis) dal Lun. al Ven. dalle 16.00 alle 19.00. Presso Antico Porto di Classe, via Marabina 7 (loc. Ponte nuovo), la biglietteria è attiva solo durante le serate degli eventi dalle 19.30 alle 21.00.

PREZZI

intero €7

ridotto €5 (bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. All’ingresso verrà chiesto di presentare la tessera sanitaria)

omaggio (bambini sotto 3 anni)

omaggio disabile – ridotto per accompagnatore

Le Arti della Marionetta SUMMER è organizzato da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, direzione artistica Roberta Colombo, Andrea e Mauro Monticelli nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe. Si svolge con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, l’Istituzione Biblioteca Classense, la Rete di Associazioni Almagià, Cantieri Danza, Ravenna Teatro, l’associazione La Casa delle Marionette; Regione Emilia-Romagna, MIC Ministero della Cultura; e con il patrocinio di ATF/Agis. Media Partner Reclam Edizioni e Comunicazioni. Main sponsor Famila.