A Classe al Chiaro di Luna i Dik Dik in concerto

I grandi tributi alla storia della musica italiana della rassegna Classe al Chiaro di Luna proseguono mercoledì 11 agosto, alle ore 21 all’arena del Museo Classis Ravenna, con il concerto dei Dik Dik, che portano sul palco il loro nuovo album.

Oltre ai loro successi più famosi (Sognando la California, L’Isola di Whight, Il primo giorno di primavera, Senza luce, Io mi fermo qui, Vendo casa, solo per citare alcuni titoli), durante lo spettacolo vengono proposti alcuni brani internazionali che hanno rappresentato la “rivoluzione musicale degli anni ’60”, toccando grandissimi musicisti e mitici gruppi pop e rock.

L’ultimo lavoro discografico dei Dik Dik, attualmente formati da Giancarlo Sbriziolo, detto Lallo, voce, basso chitarra ritmica, Pietro Montalbetti, detto Pietruccio, chitarra solista e cori, Gaetano Rubino, batteria e Mauro Gazzola, tastiere, è l’album dal titolo Una vita d’avventura, dedicato allo storico co-fondatore Erminio Salvaderi, detto Pepe, scomparso recentemente.

Prodotto dal batterista Gaetano Rubino e dal cantautore e producer toscano Luca Nesti, l’opera raccoglie 6 brani inediti e 5 brani tra le canzoni più amate della band riarrangiate in chiave acustica. I brani inediti raccontano i Dik Dik di oggi e la sfida di ritrovare la forza delle origini senza rimanere imprigionati nella nostalgia del passato.

Proprio Pepe aveva voluto fortemente la realizzazione di questo album, spronando ed entusiasmando gli altri componenti del gruppo (gran parte dell’album è stata registrata in sua presenza) e la band ha deciso di continuare la propria attività, ritenendo fosse il miglior sistema per onorare il compagno di avventure.

Apertura cancelli ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Tariffe:

Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni

Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21.