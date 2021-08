“Vagabon Dante” a Palazzo San Giacomo di Russi

Dopo quella del 5, anche la serata di giovedì 12 agosto vedrà protagonista a Palazzo San Giacomo la “Compagnia degli Effimeri”, compagnia nata da un gruppo di russiani e non con la voglia di mettersi in gioco facendo teatro sotto la guida del maestro Michele Maggiore. Durante la serata, a partire dalle ore 21, gli Effimeri allieteranno le stanze del Palazzo con letture in italiano e dialetto romagnolo tratte dalla Divina Commedia di Dante (traduzioni in dialetto a cura di Francesco Talanti).

Per partecipare sarà necessario essere in possesso della Certificazione verde/Green Pass.

Per chi volesse, a partire dalle ore 19.30 sarà anche possibile cenare nello spazio esterno della tenuta con un picnic gourmet a cura di chef di ristoranti locali (cestino componibile, minimo due portate €6 cad.). Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente chiamando il 349 2399025.

E’ consigliato portare con sé una sedia o un plaid.

Per la seconda serata di giovedì 12 agosto 2021, il menù a cura dello Chef Matteo Salbaroli del Ristorante Acciuga di Ravenna prevede tre possibilità: A) gramigna al torchio con verdure di stagione; B) vitello tonnato; C) cheesecake ai frutti rossi.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it