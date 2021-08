Due nuovi appuntamenti all’Arena in Massa, aperta anche sotto Ferragosto

L’Arena in Massa non si ferma nemmeno sotto Ferragosto. La rassegna cinematografica estiva prevista nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda ha infatti in programma nuove proiezioni anche nel prossimo weekend.

Giovedì 12 e venerdì 13 agosto c’è il film vincitore del Premio Oscar 2021 per la miglior sceneggiatura originale “Una donna promettente” di Emerald Fennell. La trentenne Cassie ha buttato al vento ogni speranza: da quando ha abbandonato gli studi di medicina lavora in un piccolo bar, vive coi genitori e ogni weekend gira per locali facendosi abbordare da sconosciuti. Nel suo passato c’è un trauma che ha segnato il suo destino, un evento che l’incontro con Ryan, ex compagno del college, riporta a galla. Combattuta fra l’interesse per Ryan e il desiderio di chiudere i conti con il passato, Cassie darà una direzione definitiva alla sua vita.

Sabato 14 e domenica 15 agosto si festeggia Ferragosto con “Il cattivo poeta” di Gianluca Iodice. Protagonista del film è Giovanni Comini, appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere.

Le proiezioni iniziano alle 21.15. Il costo di ingresso è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese) e 14,50 euro l’abbinamento cena&cinema. I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Opera Sapori.