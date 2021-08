Abba show all’arena del Museo Classis di Ravenna

Giovedì 12 agosto, alle 21, sul palco dell’arena del Museo Classis Ravenna in scena gli Abba Show con un concerto dedicato alla musica della band svedese culto degli anni ’70.

Uno spettacolo che, pur essendo basato sulle canzoni più famose, eseguite interamente ed esclusivamente dal vivo, non è solo musica e non è solo Abba, bensì un evento studiato per ricreare l’atmosfera tipica di quegli anni attraverso sonorità, luci, colori, abiti e coreografie.

Lo show comprende il folk di Fernando, la dance di Gimme Gimme, il rock’n’roll di Waterloo, la disco di Dancing Queen, il pop di Mamma Mia. Ogni canzone è come un capitolo a sè stante: effetti scenografici, coreografie studiate nei dettagli, rappresentazioni quasi teatrali, cambi d’abito (rigorosamente Abba) fanno tutti parte di questo elettrizzante concerto.

Per gli Abba Show, The First Italian Abba Tribute Band, dal 2005 (anno di fondazione del gruppo) ad oggi, l’obiettivo principale è sempre lo stesso, ovvero quello di divertire il pubblico attraverso la magia degli Abba.

Apertura cancelli ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Tariffe:

Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni

Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21.