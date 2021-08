“Bologna Marittima” o “Bologna Mare”? Saranno residenti e turisti a scegliere la denominazione di Lido di Savio sui cartelli turistici

Da oggi, giovedì 12 agosto, a domenica 15 agosto sarà online nel sito del Comune di Ravenna il sondaggio per individuare la denominazione da inserire nei cartelli turistici di Lido di Savio.

Nelle cartografie del 1957 la località è denominata “Bologna Marittima”, mentre numerose testimonianze individuano in “Bologna Mare” il nome comunemente usato: per questo motivo il Comune di Ravenna, sentito il parere del consiglio territoriale di Castiglione e delle associazioni di categoria, ha deciso di indire il sondaggio online aperto ai residenti, agli operatori economici della zona e a chiunque la frequenti.

“Legare a Lido di Savio la denominazione della città di Bologna può essere un’opportunità per la promozione e la visibilità del lido – commenta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – e per rafforzare il legame storico tra la località e chi la vive; proprio per questo ci siamo rivolti direttamente a loro con uno strumento di partecipazione molto semplice e diretto”.

Il sondaggio sarà attivo nel sito del Comune di Ravenna al link https://bit.ly/sondaggio-lido-savio da oggi, giovedì 12 agosto, fino a domenica 15. I dati saranno trattati in forma anonima ed aggregata, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto della normativa sulla privacy.