Il meglio degli show di Giuseppe Giacobazzi all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima

Doppio appuntamento con Giuseppe Giacobazzi e il suo show Del mio meglio all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima. Il celebre comico sarà protagonista del palcoscenico lunedì 16 e martedì 17 agosto alle ore 21.15 con uno spettacolo in cui raccoglie vent’anni di carriera, di monologhi, ma che non vuole essere un percorso storico, bensì una sorta di “album delle figurine”.

Del mio meglio è una raccolta delle migliori “storie” che Giuseppe ha fatto conoscere e apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell’ironia e la comicità. Il tutto condito in “salsa” romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata da Giacobazzi in qualcosa di unico e assolutamente originale.

Del mio meglio è uno spettacolo della durata di un’ora e mezza, composto da cavalli di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubblico possa riascoltare i “pezzi” di cabaret che più ha amato in questi anni.

“Del mio meglio… anche se il dubbio amletico resta: ma del meglio per chi? Per me? Per il pubblico? Per gli addetti ai lavori? Poi mi sono venute in mente le parole del mio babbo, che mi diceva sempre: Giuseppe se vuoi rendermi fiero, fai sempre del tuo meglio. Così ho capito. Questo doveva essere semplicemente: Del mio meglio” (Giuseppe Giacobazzi)

Biglietti: 30 euro (disponibili per la data del 16 agosto)

Prevendite: lunedì 16 agosto dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Walter Chiari

Prevendite online su Vivaticket

Prenotazioni telefoniche: 0546 21306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.