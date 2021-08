Ravenna. Concorso di direzione d’orchestra dedicato ad Angelo Mariani

L’ISSM “G. Verdi” celebra il bicentenario di Angelo Mariani e bandisce un concorso di direzione d’orchestra dedicato al maestro ravennate, illustre allievo dell’allora Accademia Filarmonica di Ravenna.

Il concorso è aperto a tutti giovani direttrici e direttori d’orchestra con limite d’età non superiore ai 30 anni alla data della scadenza delle iscrizioni. La domanda di partecipazione e i documenti allegati dovranno essere inviati entro il giorno mercoledì 1 settembre 2021.

La selezione iniziale per l’individuazione di tre finalisti avverrà sulla base di una documentazione video comprendente integrali o parziali di prove di concertazione o direzione di prove o concerti, da inviare al momento della domanda di ammissione.

Le prove finali si terranno nei giorni 8 e 9 novembre 2021 e consisteranno nella concertazione e direzione di due tempi delle sinfonie n.1 Re maggiore D 82 di Franz Schubert e n. 1 in Do minore op.11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. I vincitori dirigeranno il concerto finale previsto per la sera del 10 novembre 2021 al teatro Dante Alighieri di Ravenna.

Il bando integrale e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito dell’ISSM Verdi www.verdiravenna.it