Tra bunker e storia, grande riscontro per i tour di Ravenna Welcome sui lidi

Un grande successo ha contraddistinto nelle ultime settimane le visite guidate sul litorale organizzate da Ravenna Welcome insieme alla Pro Loco di Marina di Ravenna e quella di Punta Marina. In particolare la scorsa settimana una trentina di persone ha partecipato al tour della “Marina Storica”, una passeggiata con partenza il faro alla scoperta dei segreti della località balneare che stregò montale. Molta curiosità destano anche le visite ai bunker di Marina di Ravenna e a quelli di Punta Marina, questi ultimi racchiusi in poche centinaia di metri. “Siamo molto soddisfatti di questo primo anno di collaborazione con le Pro Loco – dice Claudia Spiniello di Ravenna Welcome – che dimostrano quanto sia fondamentale andare alla scoperta di lidi così ricchi di storia. Vedremo il prossimo anno come proseguire la collaborazione, adottando i necessari correttivi dopo questo esordio sperimentale e magari inserendo nuovi tour”.

Per chi fosse interessato, questo weekend (venerdì 13 e sabato 14 agosto) sono in programma le ultime due esperienze a Marina di Ravenna. Venerdì a partire dalle 19 tour dei bunker a Marina di Ravenna, sabato visita alla Marina Storica. Per saperne di più, Ravenna Welcome ha un punto informativo presso gli stand gastronomici (ex stabulario, via delle Nazioni 8) alla Festa del Mare e dello Sport in svolgimento in questi giorni a Marina di Ravenna.

Partirà invece dallo Iat di Punta Marina Terme il tour dei bunker in quella località balneare in programma sempre alle 19. Per il tour di Punta sono in programma altri appuntamenti.