Concerto della Grande Orchestra “Città di Cervia” all’alba di Ferragosto

Torna, come ogni anno, l’ormai tradizionale Concerto all’Alba del Ferragosto della Grande Orchestra “Città di Cervia” diretta dal M° Fulvio Penso.

L’appuntamento è alle 6 in punto nella spiaggia libera di Cervia centro davanti all’Hotel Dante per vivere la magica atmosfera dell’alba accompagnata dalle note dei giovani musicisti (oltre 40 elementi) che compongono la formazione cervese nata ormai 17 anni fa da un nucleo di allievi della Scuola Comunale di musica di Cervia.

Nel corso degl’anni la formazione è cresciuta accogliendo giovani musicisti, professionisti e non, provenienti da tutta la Romagna ed uniti dalla passione per la musica e dalla voglia di fare esperienza assieme. E di esperienze ne hanno fatte molte partecipando a numerose manifestazioni prestigiose in Italia ed all’estero.

L’Orchestra presenterà un programma che varierà dalla musica classica, alla canzone d’autore ed alla musica da film.

Le norme contenute nell’ultimo Decreto entrato in vigore il 6 Agosto impongono il controllo dei green pass e la prenotazione obbligatoria. Per questo è stata istituita una zona delimitata antistante l’Orchestra riservata a coloro che hanno effettuato la prenotazione stessa.

I posti a disposizione dentro quest’area sono andati esauriti in pochi giorni ma le dimensioni della spiaggia libera solo tali da consentire, a tutti coloro che lo vorranno, di assistere al concerto in tutta sicurezza mantenendo i distanziamento necessari.