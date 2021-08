Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera. Il 14 agosto tappa finale del programma “Man, I feel like a woman”

Proseguono gli appuntamenti con Mosaico di Notte, l’esperienza unica e indimenticabile, in programma tutti i mercoledì e venerdì fino al 27 agosto, che ogni anno coinvolge numerosi visitatori e offre la possibilità di ammirare alcuni monumenti UNESCO nell’atmosfera della notte. Mosaico di Notte, promosso dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna – Ministero della Cultura e la Fondazione RavennAntica, propone visite guidate serali.

Venerdì sera è previsto un tour guidato al Battistero degli Ariani (ingresso riservato solo per gli iscritti) e al Museo Nazionale (aperto anche al pubblico, fino alle 23, ultimo ingresso alle 22.30) con partenza alle ore 20.00. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it .

Inoltre il venerdì sera la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21 alle 23, ultimo ingresso 22.45 (informazioni e prenotazioni sul sito www.ravennamosaici.it).

Il mercoledì, invece, l’itinerario proposto in tre turni alle ore 20.30 – 20.50 – 21.10 prevede, la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia.

Non solo, fino al 30 agosto Ravenna Bella di Sera si arricchisce di Visite Guidate in Musica e in Danza: tre proposte di visita guidata con spettacoli musicali o di danza. Tre gli itinerari a tema dantesco di Ravenna Bella di Sera – Visite Guidate in Musica e in Danza della durata di un’ora circa, il sabato, la domenica e il lunedì, alle ore 20.30, 21.00 e 21.30, che si concluderanno in alcuni dei giardini più belli della città: ai Giardini del Palazzo della Provincia e a Palazzo Rasponi dalle Teste, con un omaggio musicale a sorpresa il sabato e la domenica, mentre il lunedì è dedicato alla danza con Note di Tango per assaporare le calde serate tra dolci motivi.

Sabato 14 agosto, la visita si conclude nel giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste, con Man, I feel like a woman. Le donne hanno mille sfaccettature da mostrare, celare, raccontare, preservare, nascondere… Sono state descritte da altre donne, e a loro volta cantano e narrano milioni di storie nuove. Si dice che la sensibilità sia donna, ma non solo: ci sono uomini molto sensibili che hanno scritto per l’universo femminile con grande delicatezza. Il programma Man, I feel like a woman, attraverso la voce di Eleonora Mazzotti e le note preziose di Riccardo Roncagli, dipinge con i colori di cantautori e autori maschili le tele musicali scritte per l’universo femminile. Tra gli autori citati incontreremo Fossati, Bungaro, Ruggeri…Eleonora Mazzotti, voce e Riccardo Roncagli, tastiera.

Domenica 15 agosto, nei Giardini della Provincia è in programma il concerto Diamanti Nascosti di The Faber’s Social Club. Rovistando tra mille “oggetti”, alcuni di questi nascosti allo sguardo, si possono trovare “diamanti” ora dimenticati, ora scoperti a nuova luce. Dopo l’esperienza entusiasmante della mostra del giugno 2019 e l’incontro con Dori Ghezzi, The Faber’s Social Club, vuole narrare quei giorni, ora con le immagini, ora con le parole di Dori ora con la musica di Faber. Il concerto, qui proposto vuole dare all’ascoltatore una sensazione, fatta di immagini, colori e forme, della poetica e del pensiero di Fabrizio De Andrè, per ricordare, a più di vent’anni dalla sua morte, l’opera artistica e il grande contributo intellettuale e morale che ha saputo donare a questo Paese. Salvo Mauceri, voce e chitarra 12 corde, Antonio Argento, chitarra solista, PierLuigi Carboni, seconda chitarra e Adriano Serafini, batteria elettronica.

Infine, lunedì 16 agosto, spazio alla danza con Note di Tango, nella cornice del giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste, si esibiranno nella Milonga Luciana Semprini e Oscar Gori, ballerini bolognesi dalla grande esperienza artistica, nei principali festival di Tango italiani ed esteri, con l’accompagnamento musicale del Trio De La Tarde. Il trio nato nel 2007, composto da Giampiero Medri al bandoneon, Carmen Falconi al pianoforte e Gianluca Ravaglia al contrabbasso.

Tutto nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate, i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti di Mosaico di Notte e di Ravenna Bella di Sera è consentita sulla base delle nuove disposizioni Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinazione o test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19). Qualora non in possesso di Green Pass sarà necessario dimostrare il possesso dei requisiti esibendo il certificato vaccinale rilasciato al termine del ciclo vaccinale o il referto negativo di test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.