Viaggio nelle musiche di Star Wars a Lugo con Lacorelli

LaCorelli propone il suo omaggio all’iconica saga cinematografica di Star Wars con un concerto che ripercorre le musiche che più hanno segnato un’epoca cinematografica. Sabato 14 agosto alle 21 nel Pavaglione di Lugo va in scena “Star Wars and more”, viaggio tra le melodie della celebre saga che culmina con la suite del film che ha fatto storia. I brani saranno riproposti per l’occasione dall’Orchestra Arcangelo Corelli, diretta da Jacopo Rivani.

Il costo del biglietto è di 8 euro intero e 5 euro ridotto (under 25), mentre è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Si informa inoltre che l’ingresso è consentito solo esclusivamente agli spettatori muniti del GREEN PASS COVID-19: vaccinazione, test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o guariti da COVID-19 (DL 23 Luglio 2021, n. 105).

L’evento è organizzato da LaCorelli con il patrocinio del Comune di Lugo.