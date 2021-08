Cervia. Doppio appuntamento con ‘La bella Fiordaliso’ e ‘il castello degli spaventi’

A Cervia doppio appuntamento nel week-end di ferragosto. Il primo è per sabato 14 agosto ore 21.00 al Giardino della Scuola Pascoli ore 21.00 con lo spettacolo “La bella Fiordaliso e la Strega Tirovina” della compagnia Alberto De Bastiani. Nata dalla collaborazione con il poeta Giovanni Trimieri, nel ricordo e nell’insegnamento delle più belle fiabe dei fratelli Grimm, la storia si snoda tra colpi di scena e gag della ricca tradizione del teatro dei burattini. Una storia con i vestiti della tradizione, ma con il ritmo, il linguaggio e le complessità della vita di oggi. La storia ha come protagonista la Bella Fiordaliso; quando nacque, suo padre, il Re di Quelchecè organizzò una grande festa e invitò al castello Marcondirodironcello tutte le fate di Qualchecè e di Ognidove. Purtroppo, il Re di dimenticò di invitare alla festa la fata Tirovina che, arrabbiatissima per questa dimenticanza, lanciò una tremenda maledizione contro la Bella Fiordaliso. La perfida strega Tirovina si renderà conto si essere vecchia, superata e non stare al passo con tutte queste nuove tecnologie in continua evoluzione, in quanto i suoi incantesimi malvagi non funzionano più bene come una volta. Deciderà quindi di chiedere aiuto a due briganti pasticcioni.

Il secondo appuntamento è per domenica 15 agosto ore 21.00 a Tagliata di Cervia, Piazzale dell’Acquario, con la compagnia Vladimiro Strinati che ripropone lo spettacolo “Il castello degli spaventi”.