La Magia del Borgo sul Monte Mauro a Brisighella

Domenica 15 agosto alle 21 il festival La Magia del Borgo, la rassegna che prevede spettacoli sull’appennino faentino dal 14 luglio al 12 settembre, in collaborazione con gli enti locali, Pro Loco di Brisighella, l’Unione della Romagna Faentina, la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dei Beni Culturali farà tappa in territorio brisighellese per un concerto nella suggestiva location di Monte Mauro, presso la Pieve di Santa Maria Assunta in Tiberiaco.

In programma le esibizioni di Enxhi Sabahu (violino), Andrea Orsi (chitarra) e dell’Ensemble Hausmusik. In occasione della serata sarà possibile entrare nell’ultimo chilometro e mezzo di strada ghiaiata dalle ore 19.00 alle ore 23.00 con i mezzi di trasporto, grazie ad una deroga al regolamento emessa dalla direzione del parco.

Il Concerto di Monte Mauro del 15 agosto (festa di Santa Maria Assunta) si ripete a cadenza annuale dal 2006, ed ha visto come protagonisti alcuni tra i più importanti musicisti che hanno suonato negli anni durante il Festival La Magia del Borgo: i violinisti Cristiano Rossi, Laura Marzadori, Roberto Noferini e Beatrice Martelli, i violoncellisti Sebastiano Severi e Stefano Cerrato, il flautista Gabriele Betti, le cantanti Valentina Domenicali e Arianna Lanci, i chitarristi Alice Davolio, Andrea Orsi e Angelo Martelli. Oltre alla preziosità delle musiche proposte (Barocco e Romanticismo) e all’avvicendarsi di pubblico sempre nuovo, è stato inoltre raggiunto un traguardo importante con la raccolta fondi a favore del restauro della Pieve.