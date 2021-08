Mini serie Romagna Slang / diciassettesimo episodio: Imbadarlê

Badarella, batare, badare, badante?!? Qui le cose si complicano… Quanta storia nella lingua romagnola!

“Romagna slang. In rumagnôl u s dis…” è un progetto ideato dall’Istituto Friedrich Schürr, con sede a Santo Stefano (Ravenna), e realizzato dal Gruppo Icaro, network multimediale riminese, con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 16/2014 – Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia- Romagna . “Il dialetto è giovane su youtube ” è il titolo originale del progetto presentato in Regione da cui nasce l’idea di produrre clip dedicate ai modi di dire più tipici della tradizione della lingua dialettale romagnola. I video vogliono promuovere la conoscenza e diffusione del dialetto delle terre di Romagna comprese tra Ravenna, Faenza, Cotignola e Bagnacavallo.

