Dante e le vie degli ebrei. All’Antico Porto di Classe, lunedì 16 agosto

Lunedì 16 agosto, alle ore 21, presso l’Antico Porto di Classe, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, MEB – Museo Ebraico di Bologna, in collaborazione con Il Ruggiero e con la partecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, presenta Dante e le vie degli ebrei. Uno spettacolo in canti tra storie e poesia, inferni e promesse di paradiso.

Paesaggi sconfinati di vita e di poesia tra Dante e l’ebraismo, testi, racconti, immagini, musiche… !Questo spettacolo ci porta con incalzanti quadri di vita e storia dal Medioevo alla contemporaneità, raccontandoci di un mondo ebraico che dialoga con Dante, il poeta che afferma la priorità della lingua ebraica – spiegano gli organizzatori – . Seguiremo Dante nel suo ultimo approdo, Ravenna, e ancor prima nel suo peregrinare tra Bologna e la Romagna, terra piena di presenze e storie degli ebrei, da Forlì (la città di Guido Bonatti, astronomo e astrologo posto nell’Inferno) a Cesena”.

“Saremo poi con Dante nello scenario della poesia, della Bibbia e della mistica ebraica nel nome di Manoello Romano, autore di un’opera dal titolo quanto più dantesco L’Inferno e il Paradiso fino ad approdare al Dante mito dell’Unità d’Italia, fatto proprio dagli ebrei italiani risorgimentali, giungendo quindi al secolo dell’Olocausto in cui Dante sarà compagno nelle persecuzioni e nell’inconcepibile disumanità dei campi, come per Primo Levi:

“Considerate la vostra semenza:

Fatti non foste a viver come bruti,

Ma per seguir virtute e conoscenza.

Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.” (da Se questo è un uomo)

La storia di Dante nel mondo ebraico, compagno di ogni “canto” di dignità e libertà umane, prosegue nelle traduzioni ebraiche del nostro secolo, prosegue nel nostro tempo.

Uno spettacolo de Il Ruggiero in testi, musiche, video, immagini

Ideazione e regia di Emanuela Marcante e Daniele Tonini

Emanuela Marcante, voce recitante, canto, pianoforte/clavicembalo

Daniele Tonini, voce recitante, canto, flauto

Testi di Dante e dalla Bibbia, di Manoello Romano, Yehuda Romano, Moshe Zacuto ed altri e quindi di Primo Levi, Franz Werfel e altri

Narrazioni originali di Emanuela Marcante

Video d’arte e di paesaggi danteschi ed ebraici, di poesia e rimandi visivi di Daniele Tonini ed Emanuela Marcante

Musiche ebraiche tradizionali e sinagogali, di Salomone Rossi e Carlo Grossi, di Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi e musiche contemporanee di ispirazione ebraica

Ingresso omaggio.

Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21.

Si segnala che, a seguito del nuovo decreto in vigore dal 23 luglio 2021 (dl 105/2021), a partire dal 06 agosto e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dai colori delle Regioni, sarà permesso l’accesso ai musei, mostre e altri istituti della cultura gestiti dalla Fondazione RavennAntica (Museo Classis Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico, Cripta Rasponi e Giardini pensili,) nonché agli spettacoli aperti al pubblico della rassegna Classe al Chiaro di Luna solo ed esclusivamente esibendo il Green Pass.

Per tutte le info:

https://www.ravennantica.it/regole-di-accesso-ai-musei-e-alla-rassegna-ccl-2021-dal-6-agosto/