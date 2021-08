Il grande virtuoso della fisarmonica Richard Galliano all’Antico Porto di Classe, martedì 17 agosto

Nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna prosegue Musica dal Nuovo Mondo, la serie di concerti dell’Associazione Musicale Angelo Mariani che celebrano il centenario della nascita dell’artista Astor Piazzolla.

Martedì 17 agosto, alle ore 21, presso l’Antico Porto di Classe, la serata è dedicata alla fisarmonica di Richard Galliano, che ha incantato i palcoscenici di tutto il mondo per cinquant’anni.

Fisarmonicista, bandoneonista, compositore, musicista poliedrico, instancabile lavoratore sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, Galliano riscrive instancabilmente la storia della fisarmonica. L’artista non cesserà di abbellire il repertorio degli autori fino a quando, in occasione del suo incontro decisivo con Astor Piazzolla, maestro indiscusso di “Tango Nuevo”, scoprirà in sé l’urgente necessità di affermare la sua vera identità.

Appassionato di repertorio classico sin dalla giovane età, alla costante ricerca di armonia e musicalità, esplora, interpreta e adatta felicemente le opere di Vivaldi, Mozart, Bach e persino di Nino Rota. Per i suoi 50 anni di carriera raccoglierà in un recital di fisarmonica tutte le sue passioni per le opere di Debussy, Satie, Chopin, Granados, Legrand, Piazzolla e, naturalmente, le sue composizioni. Galliano suona la fisarmonica come Vladimir Horowitz il pianoforte.

I concerti dell’Associazione Musicale Angelo Mariani sono organizzati nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura – 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021, Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Apertura cancelli ore 20. Inizio spettacolo ore 21. Biglietti: intero € 10, ridotto € 5, omaggio bambini sotto 6 anni.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure infoline 351 8208036 attiva dal lunedì al venerdì ore 11 – 13/17 – 21 e il sabato (solo in caso di eventi) ore 19 – 21.

Si segnala che, a seguito del nuovo decreto in vigore dal 23 luglio 2021 (dl 105/2021), a partire dal 06 agosto e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dai colori delle Regioni, sarà permesso l’accesso ai musei, mostre e altri istituti della cultura gestiti dalla Fondazione RavennAntica (Museo Classis Ravenna, Domus dei Tappeti di Pietra, Museo Tamo Mosaico, Cripta Rasponi e Giardini pensili,) nonché agli spettacoli aperti al pubblico della rassegna Classe al Chiaro di Luna solo ed esclusivamente esibendo il Green Pass.

Per tutte le info: https://www.ravennantica.it/regole-di-accesso-ai-musei-e-alla-rassegna-ccl-2021-dal-6-agosto/